09 декабря 2025
09 декабря 2025
Культура

Фильм "48: Сопротивление Великому поселению" о жизни палестинцев получил приз фестиваля в Греции

Кинофестиваль
Кинопремия
время публикации: 09 декабря 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 09:36
Фильм "48: Сопротивление Великому поселению" о жизни палестинцев получил приз фестиваля в Греции
AP Photo/Felipe Dana

Фильм афинской студии 218 "48 | Сопротивление Великому поселению" награжден главным призом 11-го Международного фестиваля документальных фильмов на Пелопоннесе (Греция). Съемки картины проходили летом 2022 года в Иудее и Самарии. Фильм рассказывает о жизни палестинцев, запретах на свободное передвижение, действия израильских поселенцев, израильской тюрьме и дискриминации. Авторы фильма – греческие кинематографисты Евгения Каввадия и Никос Лиапурис.

"Идея фильма возникла во время нашей второй поездки в оккупированную Палестину в конце 2018 года, – цитирует Лиапуриса Euronews. – Ей предшествовала еще одна поездка в начале 2018-го, и там, встретив множество людей, бойцов, мы спросили, что мы можем сделать, чтобы внести свой вклад в борьбу за свободную Палестину. Все ответили примерно одинаково: "Снимайте то, что происходит здесь. Расскажите всему миру о том, что вы видите. Говорите с вашими политическими организациями, с вашими друзьями и семьями".

Культура
