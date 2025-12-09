Фильм "48: Сопротивление Великому поселению" о жизни палестинцев получил приз фестиваля в Греции

Фильм афинской студии 218 "48 | Сопротивление Великому поселению" награжден главным призом 11-го Международного фестиваля документальных фильмов на Пелопоннесе (Греция). Съемки картины проходили летом 2022 года в Иудее и Самарии. Фильм рассказывает о жизни палестинцев, запретах на свободное передвижение, действия израильских поселенцев, израильской тюрьме и дискриминации. Авторы фильма – греческие кинематографисты Евгения Каввадия и Никос Лиапурис.

"Идея фильма возникла во время нашей второй поездки в оккупированную Палестину в конце 2018 года, – цитирует Лиапуриса Euronews. – Ей предшествовала еще одна поездка в начале 2018-го, и там, встретив множество людей, бойцов, мы спросили, что мы можем сделать, чтобы внести свой вклад в борьбу за свободную Палестину. Все ответили примерно одинаково: "Снимайте то, что происходит здесь. Расскажите всему миру о том, что вы видите. Говорите с вашими политическими организациями, с вашими друзьями и семьями".