Белла Хадид и Педро Паскаль организуют в Нью-Йорке концерт в пользу детей Палестины и Судана

Палестино-американская модель Белла Хадид и актёр Педро Паскаль проведут большой благотворительный концерт в поддержку гуманитарных усилий в Палестине и Судане. Мероприятие пройдет 10 января в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил канадский исполнитель Мустафа (ранее известный как Мустафа-поэт) на своей странице в социальной сети Instagram.

В программе заявлен впечатляющий лайнап артистов, среди которых Алекс Джи, Blood Orange, Clairo, Дэниел Цезарь, Фэй Уэбстер, группа Geese и многие другие.

Все собранные средства будут поровну разделены между Ассоциацией суданских американских врачей (Sudanese American Physicians Association) и Фондом помощи палестинским детям (Palestinian Children"s Relief Fund). Концерт является частью инициативы Artists for Aid. На странице организации продажа билетов еще не открыта.