Культура

"Палестина 36" получил Гран-при международного кинофестиваля в Токио

Кинофестиваль
Оскар
время публикации: 10 ноября 2025 г., 12:25 | последнее обновление: 10 ноября 2025 г., 12:08
Аннемари Джасир
AP Photo/Markus Schreiber

Историческая драма палестинской постановщицы Аннемари Джасир "Палестина 36" получила главный приз Токийского международного кинофестиваля.

Фильм рассказывает о восстании арабов против британских властей, и является первой костюмной исторической лентой в карьере Джасир. Съемки фильма планировались в Палестинской автономии, но их пришлось перенести в Иорданию из-за нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года. В фильме снимались несколько голливудских актеров – Джереми Айронс, Лиам Каннингем ("Игра престолов"), Роберт Армайо (сериал "Кольца власти"). Картина является совместной продукцией Палестинской автономии, Великобритании, Франции, Дании, Иордании, Саудовской Аравии и Катара.

Премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто, где ее встретили 15-минутной овацией. После этого фильм был официально назначен палестинским представителем в категории "Лучший фильм на иностранном языке" премии Американской киноакадемии "Оскар". В той же категории от Туниса участвует картина Каутер Бен Хании "Голос Хинд Раджаб", посвященная войне в Газе. Это уже четвертая картина Джасир, которая представит Палестину на "Оскаре": ее картины "Соль этого моря" (2008), "Когда я тебя увидел" (2012) и "Ваджиб" (2018) уже участвовали в оскаровской гонке, но не попали в список номинантов.

Культура
