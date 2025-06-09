Джаред Лето обвиняется в сексуальных домогательствах

Американский актер, обладатель премии "Оскар" и лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето оказался в центре скандала: девять женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Согласно материалу, опубликованному изданием Air Mail, 53-летнего артиста обвиняют в неподобающем поведении, которое, по словам некоторых женщин, началось еще в начале 2000-х годов. Одна из них отметила, что факт того, что Лето делал сексуальные комментарии в адрес юных моделей, был своего рода "секретом, о котором все знали".

Джаред Лето. Фотогалерея

Обвинения в адрес Джареда Лето всплыли в прошлом месяце после того, как диджей Элли Тейлз опубликовала в своей Instagram-истории скриншот старого поста из Facebook, датированного 2012 годом. В нем она написала: "Ты еще не был по-настоящему в Лос-Анджелесе, пока Джаред Лето не начнет к тебе приставать за кулисами... В килте... И в снежной шапке. Этот мерзавец напал на меня и оставил травму, когда мне было 17". В отдельной публикации она добавила: "Он знал, сколько мне лет, и ему было наплевать. Его поведение было хищным, пугающим и абсолютно недопустимым".

Еще одна женщина поделилась с Air Mail, что в 2006 году, когда ей было всего 16, Лето подошел к ней возле кафе в Лос-Анджелесе. По ее словам, он находился в компании актрисы Эшли Олсен, которой тогда было 19, и внезапно схватил ее за руку. "Я опустила глаза и увидела, что это Джаред Лето", – рассказала она. Она рассказывает, что они перекинулись несколькими словами, после чего он взял у нее номер телефона. Несколько дней спустя, как вспоминает женщина, он позвонил ей домой: "Я не знаю, был ли он под чем-то... Голос был странный, грубый... [но] для меня это был Джаред, понимаете?"

Модель Лора Ла Рю также обвинила Джареда Лето в неподобающем поведении. Девушка утверждает, что в 2008 году, когда ей было 16 лет, она находилась на закрытом мероприятии в частном доме в Беверли-Хиллз, где почувствовала, что Лето наблюдает за ней с навязчивым вниманием. "Он спросил, сколько мне лет. Я ответила: "Мне 16. А тебе?"" – рассказала Ла Рю в интервью Air Mail. В то время Лето было 36 лет, и, как утверждает издание, он попросил у нее номер телефона. Позже между ними завязалась электронная переписка, которая, по словам Ла Рю, привела к тому, что в апреле 2009 года она оказалась у него дома.

"Я помню, как он все время поддразнивал меня, пока я там находилась", – рассказала она, добавив: "Он флиртовал, приближался ко мне, потом резко отстранялся, будто превращая всё это в некую игру".

Еще одна женщина, побеседовавшая с изданием, рассказала, что начала общение с Джаредом Лето, когда ей еще не исполнилось 18 лет. По ее словам, во время ее визитов к нему домой он задавал ей неприемлемые и откровенно интимные вопросы. Женщина также утверждает, что позже, когда ей исполнилось 18, Лето начал вести себя вызывающе – он обнажался перед ней и проявлял нежелательное сексуальное поведение.