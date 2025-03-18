Израильский стартап предлагает новую архитектуру квантовых процессоров с 1 миллионом кубитов

Компания QuamCore утверждает, что ей удалось добиться решающего прогресса в создании квантовых компьютеров с 1 миллионом кубитов. Компания получила финансирование в размере $9 миллионов.

Как говорят разработчики QuamCore, компании удалось уместить технологию, для которой требовалось футбольное поле, в "компактную коробочку". Израильская компания после двух лет работы заявила о себе и уже получила финансирование в размере $9 миллионов, сообщает ISRAEL21C.

Потенциально квантовые компьютеры могут выполнять задачи таких масштабов и с такой скоростью, которые недостижимы для классического суперкомпьютера. Но пока таких задач известно немного, и реально работающих квантовых компьютеров тоже немного. Среди них разработка Google Sycamore и Microsoft Majorana, о которой сообщалось совсем недавно.

Ключом к квантовым компьютерам являются квантовые биты (кубиты), и чем их больше, тем компьютер мощнее. Самые большие квантовые компьютеры сегодня имеют 5000. Но QuamCore утверждает, что может создать компьютер с 1 миллионом кубитов.

Компания QuamCore утверждает, что она решила "критические проблемы масштабирования", возникшие с тех пор, как первый (2-кубитный) квантовый компьютер произвел свои первые вычисления в 1998 году. QuamCore сообщает, что сумела поместить процессор с 1 миллионом кубитов в один криостат – ультрахолодную камеру, в которой происходят квантовые вычисления. До сих пор традиционная электроника, управляющая процессором, располагалась за пределами криостата, что требовало буквально миллионов кабелей для их соединения друг с другом.

Алон Коэн, генеральный директор QuamCore, говорит: "Проблема квантовых вычислений заключается не в том, чтобы просто добавить больше кубитов, а в том, как увеличить их количество, не столкнувшись с фундаментальными барьерами. Мы с самого начала понимали, что достижение 1 миллиона кубитов – это порог для раскрытия реальной ценности квантовых вычислений. Но мы также понимали, что это требует радикального переосмысления архитектуры квантовых процессоров. Мы изучили множество подходов и нашли путь, который действительно работает".