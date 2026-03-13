Рыбья чешуя может стать решением проблемы нехватки доноров роговицы

Исследователи из Университета Гранады создали имплантаты роговицы из рыбьей чешуи, которые показали многообещающие результаты в лабораторных экспериментах и на животных. Это открытие может помочь сократить зависимость от донорских трансплантаций. Команда отдела гистологии Университета Гранады долгие годы изучала этот малоиспользуемый побочный продукт, и их работа может дать надежду тысячам пациентов, ожидающих пересадки роговицы.

Проанализировав чешую карпа и других распространенных пищевых рыб, ученые разработали биосовместимый, прочный и прозрачный имплантат, способный восстанавливать поврежденную роговицу. Роговица – прозрачный слой на передней части глаза – плохо заживает и лишена прямого кровоснабжения, поэтому при серьезных заболеваниях у врачей остаются ограниченные варианты, кроме полной трансплантации. Однако количество донорской ткани крайне ограничено, а спрос на пересадки значительно превышает предложение.

В исследовании, опубликованном в журнале Materials & Design, подробно описан анализ чешуи, который позволил создать биоматериал с необходимыми свойствами для восстановления роговицы. Испытания в лаборатории и на животных показали хорошие функциональные результаты. Кроме медицинской ценности, ученые отмечают практическое преимущество: исходный материал недорог и легко доступен. Рыбья чешуя – побочный продукт рыболовной промышленности, который часто выбрасывается, а превращение ее в сырье для имплантатов может иметь экономический эффект для региона.

Результаты пока предварительные, но достаточно убедительные, чтобы продолжить работу. Лабораторные эксперименты и тесты на животных прошли успешно, однако перед использованием имплантатов на людях необходимы клинические испытания, которые обычно занимают годы и требуют строгого соблюдения регуляторных норм. На данный момент команда продемонстрировала эффективность материала на биологическом и структурном уровне. Превращение чешуи карпа в полноценную роговицу пока не подтверждено клиническими данными, но результаты исследований дают этому подходу обоснованную надежду. В условиях дефицита донорских тканей это открытие выглядит особенно перспективным.