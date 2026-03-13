Поливитамины могут замедлить биологическое старение у пожилых людей

Новое исследование показало, что ежедневный прием поливитаминов у пожилых людей может немного замедлять процессы старения организма. В рандомизированном исследовании приняли участие 958 человек пожилого возраста. Выяснилось, что у тех, кто принимал поливитамины каждый день в течение двух лет, биологическое старение происходило немного медленнее – примерно на четыре месяца. Иными словами, за 24 месяца их клетки "постарели" примерно на 20 месяцев.

Хронологический возраст показывает, сколько лет прошло с момента рождения, тогда как биологический возраст отражает состояние организма на клеточном уровне. Эти показатели могут отличаться: например, человеку может быть 50 лет по паспорту, но его биологический возраст может быть как меньше, так и больше – в зависимости от генетики, образа жизни и состояния здоровья.

Команда Бригхэмской женской больницы и Гарвардской медицинской школы, отметила, что результаты не означают, что поливитамины продлевают жизнь на четыре месяца. По его словам, скорее речь идет о возможном улучшении состояния здоровья, а точное значение этого показателя пока сложно интерпретировать. При этом наибольшую пользу от приема поливитаминов получили участники, у которых в начале исследования наблюдалось ускоренное биологическое старение. Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследование проводилось в рамках крупного проекта COSMOS, целью которого было выяснить, могут ли экстракт какао и поливитамины снижать риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний. В нем участвовали здоровые пожилые люди: мужчины старше 60 лет и женщины старше 65 лет, средний возраст которых составлял около 70 лет. Участников случайным образом разделили на четыре группы. Одни принимали одновременно экстракт какао и поливитамины, другие – только поливитамины, третьи – только какао, а четвертая группа получала плацебо.

Через два года ученые оценили биологическое старение участников с помощью пяти так называемых эпигенетических "часов" – биомаркеров, которые отслеживают изменения в ДНК, связанные со старением. По сравнению с группой плацебо у людей, принимавших поливитамины, старение происходило немного медленнее по двум из пяти показателей. Один из индикаторов показал замедление примерно на 1,4 месяца, другой – примерно на 2,6 месяца.

У участников, у которых изначально наблюдалось ускоренное старение, эффект оказался примерно в два раза сильнее. Экстракт какао, в отличие от поливитаминов, не показал заметного влияния ни по одному из измеряемых показателей. Авторы исследования отмечают, что эти результаты не означают, что всем необходимо начинать принимать поливитамины. Решение о приеме добавок следует принимать совместно с врачом. Однако тем, кто уже принимает такие препараты, результаты исследования не дают оснований отказываться от них.

При этом ученые подчеркивают, что не существует единого точного способа измерить старение. Хотя хронологический возраст определяется однозначно, состояние людей одного и того же возраста может сильно различаться – например, один 80-летний человек может быть активным и здоровым, а другой – иметь серьезные проблемы со здоровьем.