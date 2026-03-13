ЦАХАЛ нанес около 7600 ударов по целям в Иране и около 1100 по инфраструктуре "Хизбаллы"

ЦАХАЛ продолжает операцию "Рычание льва", действуя по всему Ирану. Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ нанес около 7600 ударов по целям, из которых более 2000 – штабы и объекты режима аятолл, и около 4700 – связаны с иранской ракетной программой.

Кроме того, на основании точных разведданных были ликвидированы тысячи боевиков. В ходе операции самолеты ВВС совершили более 4700 оперативных вылетов и 380 организованных групповых операций в небе над Ираном.

Параллельно с этим ЦАХАЛ проводят целенаправленные рейды для устранения угрозы и уничтожения инфраструктуры "Хизбаллы" в южном Ливане.

ЦАХАЛ нанес более 1100 ударов по целям в этом регионе, из которых около 190 целей – силы "Радуан", более 200 – ракеты и пусковые установки, около 35 – пункты управления и контроля, а также около 80 многоэтажных зданий, которые использовались организацией в террористических целях. Кроме того, ликвидированы более 380 террористов организации "Хизбалла".