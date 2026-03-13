x
Израиль

14 марта во всех районах Израиля ожидается высокий уровень загрязнения воздуха

Погода
время публикации: 13 марта 2026 г., 16:14 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 16:21
Chaim Goldberg/FLASH90

Министерство здравоохранения сообщило, что завтра, в субботу, 14 марта, во всех районах Израиля ожидается высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. Это связано с сильным юго-западным ветром, несущим пыль со стороны Синая и вызывающим песчаные бури в Негеве.

Метеозависимым людям, включая людей с заболеваниями сердца и легких, пожилых людей, детей и беременных женщин, рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок на открытом воздухе.

Согласно прогнозу, качество воздуха улучшится только в вечерние часы.

