Нефтяные остатки могут переноситься на расстояние более 8000 километров вместе с морским мусором

В 2020 году на пляжах Флориды появились странные обломки – покрытые черным маслянистым налетом куски пластика, стекла и резины. Местные жители рассказали об этом в интернете, и их находка привлекла внимание ученым. Совместными усилиями удалось установить связь между этими обломками и крупным нефтяным загрязнением, зафиксированным у побережья Бразилии в 2019 году.

Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, показало, что загрязненные нефтью фрагменты смогли преодолеть более 8500 километров, поскольку нефть прочно закрепилась на поверхности пластика и резины. Обычно сырая нефть и нефтепродукты разрушаются под воздействием солнца и микроорганизмов в пределах нескольких сотен километров от места разлива. Однако пластик оказался своеобразным "транспортом", позволившим нефтяному загрязнению сохраниться и переместиться на огромные расстояния.

Интерес к находке возник у группы волонтеров из группы, занимавшихся уборкой пляжей. Поскольку поблизости не сообщалось о разливах нефти, подсказками стали бутылки с этикетками на португальском, испанском и английском языках, а также крупные резиновые фрагменты. Это побудило активистов объединиться с международной командой исследователей под руководством Джеймса и Кристофера Редди из Океанографического института Вудс-Хоул.

Ученые выдвинули гипотезу, что загрязнение во Флориде имеет то же происхождение, что и нефтяные выбросы на побережье Бразилии в конце 2019 года, а возможным источником нефти и резины могло быть затонувшее в Атлантике судно снабжения времен Второй мировой войны – SS Rio Grande. Для проверки этой версии были использованы модели океанических течений и химический анализ.

Моделирование показало, что обломки могли дрейфовать около 240 дней, что соответствует переносу загрязнений от Бразилии к берегам Флориды. Химический анализ подтвердил совпадение "отпечатков" нефти на пластиковых фрагментах с образцами, собранными во время бразильского разлива.

По словам ученых, результаты работы демонстрируют накопительный эффект загрязнения: пластиковый мусор способен переносить нефтяные загрязнения далеко за пределы их первоначального источника. Это расширяет понимание так называемых "нефтепластиков" – новой формы антропогенного загрязнения океана.