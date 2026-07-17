SpaceX отменила 13-й испытательный запуск Starship за секунды до старта

Компания SpaceX отменила 13-й испытательный запуск космического корабля Starship, запланированный на вечер 16 июля. Отмена произошла на стартовой площадке Starbase в Техасе непосредственно после начала зажигания двигателей ускорителя Super Heavy.

По данным компании, на ускорителе сработала автоматическая команда остановки, после чего двигатели отключились. Из 33 двигателей Raptor запустились только 29. Это был первый случай, когда старт полноразмерной системы Starship отменили уже после зажигания двигателей.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что два двигателя заменят, после чего специалисты проведут дополнительные проверки. Новая попытка запуска предварительно может состояться в начале следующей недели.