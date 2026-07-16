Иммунотерапия поможет бороться с болезнью Альцгеймера. Израильское исследование

Ученые из Института Вейцмана предложили новый метод лечения болезни Альцгеймера. Они активируют стареющую иммунную систему организма для защиты мозга и борьбы с воспалением.

Многие исследовательские группы по всему миру пытаются остановить развитие болезни Альцгеймера, которая годами разрушает мозг еще до появления первых симптомов. Традиционные методы часто направлены на удаление амилоидных бляшек, но этого недостаточно, чтобы остановить засоление. Профессор Михаль Шварц отказалась от представления об абсолютной изоляции мозга от иммунной активности и доказала, что нормальная работа мозга напрямую зависит от иммунной системы. С возрастом иммунная функция угасает. Это провоцирует хроническое воспаление и ускоряет нейродегенерацию. Новый подход рассматривает болезнь Альцгеймера как системное расстройство.

В журнале Nature Medicine опубликованы результаты первой фазы клинических испытаний инновационного препарата IBC-Ab002. Это модифицированное антитело позволяет организму эффективно очищать мозг от стареющих клеток и снижает воспаление. В международном исследовании приняли участие 40 пациентов на ранней стадии заболевания из медицинских центров Израиля, Великобритании и Нидерландов. Испытания подтвердили безопасность и хорошую переносимость терапии. Препарат продемонстрировал предсказанную биологическую активность: у пациентов снизились маркеры повреждения нейронов и нарушения работы синапсов.

Ученые полагают, что воздействие на иммунную систему способно радикально изменить терапию деменции. Как отмечает профессор Михаль Шварц: "Цель нашей биологической терапии - восстановить способность иммунной системы защищать мозг, помогая тем самым остановить болезнь или даже повернуть ее вспять". Предложенная стратегия открывает новые возможности лечения нейродегенеративных заболеваний, что крайне важно в условиях глобального старения населения Земли.