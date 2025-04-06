Галапагосские черепахи впервые стали родителями в возрасте почти 100 лет

Почти 100-летняя пара галапагосских черепах (Chelonoidis niger), находящихся под угрозой исчезновения, впервые стала родителями в зоопарке Филадельфии.

4 апреля зоопарк сообщил, что две галапагосские черепахи, также известные как слоновые черепахи Мамочка и Абраццо впервые стали родителями в возрасте почти 100 лет. Четыре детеныша временно находятся в Доме рептилий и амфибий, где правильно питаются и развиваются. Их вес колеблется от 70 до 80 граммов, что примерно соответствует весу куриного яйца. Первый черепашонок вылупился 27 февраля, и команда зоопарка продолжает следить за остальными яйцами, из которых должны вылупиться детеныши черепах.

Черепаха Мамочка попала в зоопарк в 1932 году. Она является одной из самых генетически ценных галапагосских черепах для сохранения вида, согласно программе выживания, разработанной Ассоциацией зоопарков и аквариумов. Черепаха также является старейшей самкой, впервые родившейся на Галапагосских островах Западного Санта-Круса. Последняя кладка таких черепах, из которой появились детеныши, была зафиксирована в 2019 году в зоопарке Ривербэнкс в Колумбии, Южная Каролина. Также пары для размножения есть в зоопарках Сан-Диего, Майами и Гонолулу.

Администрация зоопарка планирует публично представить детенышей зрителям 23 апреля, а также устроить конкурс имен.