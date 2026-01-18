x
18 января 2026
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 января 2026
|
18 января 2026
|
последняя новость: 15:55
18 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Морские вирусы обеспечивают кислородом подводные зоны и способствуют их процветанию

Экология
Израильские ученые
Исследования
время публикации: 18 января 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 13:45
Морские вирусы обеспечивают кислородом подводные зоны и способствуют их процветанию
Wikipedia.org. Фото: Environmental Protection Agency

Исследователи из Хайфского Техниона совместно с американскими коллегами показали, что морские вирусы не только убивают клетки, но и насыщают воду жизненно важными питательными веществами.

Традиционно вирусы воспринимаются как источник болезней, но в океанической среде они выступают регуляторами экосистем. Команда ученых изучила слой воды в Атлантическом океане, необычайно богатый кислородом. Оказалось, что вирусная активность в этой зоне в четыре раза выше, чем в окружающих водах. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Механизм насыщения воды кислородом работает неожиданным образом. Вирусы массово атакуют цианобактерии рода Prochlorococcus, которые являются основой пищевой цепи и главными производителями кислорода на планете. При такой атаке цианобактерии гибнут. Но в результате в воду высвобождается огромное количество органического вещества и азота. Эти компоненты становятся топливом для выживших бактерий, стимулируя их бурный рост и ускоряя процесс фотосинтеза.

Таким образом, вирусная атака на одну часть популяции создает условия для процветания другой, что в итоге приводит к формированию насыщенных кислородом "лент" под поверхностью океана. Это открытие меняет представление о роли вирусов в глобальных биогеохимических циклах и хранении углерода.

Ученые отмечают важность таких процессов для всей планеты. Они пишут: "Вирусы – это центральные игроки в функционировании экосистем". Исследование доказывает, что без участия этих микроскопических агентов морские сообщества не смогли бы эффективно перерабатывать питательные вещества, а атмосфера Земли лишилась бы значительной части восполняемого кислорода. Работа подчеркивает сложность взаимосвязей, при которых смерть одних организмов увеличивает продуктивность оставшихся и всей биосферы в целом.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 27 ноября 2025

Морские вирусы проникают в бактерии и "съедают" энергетические центры. Израильское исследование