Морские вирусы обеспечивают кислородом подводные зоны и способствуют их процветанию

Исследователи из Хайфского Техниона совместно с американскими коллегами показали, что морские вирусы не только убивают клетки, но и насыщают воду жизненно важными питательными веществами.

Традиционно вирусы воспринимаются как источник болезней, но в океанической среде они выступают регуляторами экосистем. Команда ученых изучила слой воды в Атлантическом океане, необычайно богатый кислородом. Оказалось, что вирусная активность в этой зоне в четыре раза выше, чем в окружающих водах. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Механизм насыщения воды кислородом работает неожиданным образом. Вирусы массово атакуют цианобактерии рода Prochlorococcus, которые являются основой пищевой цепи и главными производителями кислорода на планете. При такой атаке цианобактерии гибнут. Но в результате в воду высвобождается огромное количество органического вещества и азота. Эти компоненты становятся топливом для выживших бактерий, стимулируя их бурный рост и ускоряя процесс фотосинтеза.

Таким образом, вирусная атака на одну часть популяции создает условия для процветания другой, что в итоге приводит к формированию насыщенных кислородом "лент" под поверхностью океана. Это открытие меняет представление о роли вирусов в глобальных биогеохимических циклах и хранении углерода.

Ученые отмечают важность таких процессов для всей планеты. Они пишут: "Вирусы – это центральные игроки в функционировании экосистем". Исследование доказывает, что без участия этих микроскопических агентов морские сообщества не смогли бы эффективно перерабатывать питательные вещества, а атмосфера Земли лишилась бы значительной части восполняемого кислорода. Работа подчеркивает сложность взаимосвязей, при которых смерть одних организмов увеличивает продуктивность оставшихся и всей биосферы в целом.