ВВС ЦАХАЛа второй раз за день наносят удары в Тегеране
время публикации: 05 марта 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 18:22
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС второй раз за сегодняшний день наносят удары по объектам террористической инфраструктуры режима аятолл в Тегеране.
Телеканал "Кан-11" передал, что самолеты уже находились в воздухе, когда ЦАХАЛ предупредил о предстоящих ударах по восточной промзоне Тегерана.
Это 13-я атака ВВС в Иране с начала операции "Рычание льва".