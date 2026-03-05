ВВС ЦАХАЛа второй раз за день наносят удары в Тегеране

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС второй раз за сегодняшний день наносят удары по объектам террористической инфраструктуры режима аятолл в Тегеране.

Телеканал "Кан-11" передал, что самолеты уже находились в воздухе, когда ЦАХАЛ предупредил о предстоящих ударах по восточной промзоне Тегерана.

Это 13-я атака ВВС в Иране с начала операции "Рычание льва".