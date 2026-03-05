x
05 марта 2026
Израиль

ВВС ЦАХАЛа второй раз за день наносят удары в Тегеране

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 18:22
ВВС ЦАХАЛа второй раз за день наносят удары в Тегеране
AP Photo/Vahid Salemi

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ВВС второй раз за сегодняшний день наносят удары по объектам террористической инфраструктуры режима аятолл в Тегеране.

Телеканал "Кан-11" передал, что самолеты уже находились в воздухе, когда ЦАХАЛ предупредил о предстоящих ударах по восточной промзоне Тегерана.

Это 13-я атака ВВС в Иране с начала операции "Рычание льва".

