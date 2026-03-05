x
05 марта 2026
05 марта 2026
05 марта 2026
последняя новость: 17:57
05 марта 2026
Израиль

Ударом с моря ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАСа в ливанском Триполи

Ливан
Война с ХАМАСом
Война с "Хизбаллой"
ЦАХАЛ
время публикации: 05 марта 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 17:12
Ударом с моря ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАСа в ливанском Триполи
Кадр из видео пресс-службы ЦАХАЛа

В ходе атаки, осуществленной утром 5 марта ВМС ЦАХАЛа в Триполи, был ликвидирован Уасим Аталла Али, командир организации ХАМАС, отвечавший за подготовку боевиков в военном подразделении группировки в этом районе.

Это была первая атака ЦАХАЛа в районе Триполи с начала операции "Рычание льва".

Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что с начала операции ВМС активно атакуют инфраструктуру "Хизбаллы" по всему Ливану, а также обнаруживают и перехватывают воздушные цели, представляющие угрозу для Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
