Ударом с моря ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАСа в ливанском Триполи
время публикации: 05 марта 2026 г., 17:07 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 17:12
В ходе атаки, осуществленной утром 5 марта ВМС ЦАХАЛа в Триполи, был ликвидирован Уасим Аталла Али, командир организации ХАМАС, отвечавший за подготовку боевиков в военном подразделении группировки в этом районе.
Это была первая атака ЦАХАЛа в районе Триполи с начала операции "Рычание льва".
Пресс-служба ЦАХАЛа отмечает, что с начала операции ВМС активно атакуют инфраструктуру "Хизбаллы" по всему Ливану, а также обнаруживают и перехватывают воздушные цели, представляющие угрозу для Израиля.