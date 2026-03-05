В воскресенье занятия в школах будут проводиться дистанционно

Министерство просвещения сообщило, что в воскресенье, 8 марта, все учебные заведения страны продолжат работать в формате дистанционного обучения. Решение было принято по согласованию со Службой тыла.

Это решение было принято после того, как Служба тыла смягчила ограничения на экономическую деятельность и сообщила о возобновлении работы предприятий, в которых есть возможность во время тревоги добраться до защищенного помещения в отведенное время. Таким образом, многие родители оказались перед непростым выбором: выйти на работу или остаться с детьми дома, рискуя потерять рабочее место.

Порядок работы учебных заведений в понедельник будет определен в субботу вечером с учетом обновленных рекомендаций Службы тыла. В случае изменения обстановки возможен частичный или дифференцированный переход к очному обучению в отдельных муниципалитетах. При любом решении об открытии школ местные власти, учебные заведения и родители получат уведомление не менее чем за 24 часа.