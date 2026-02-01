Продолжительность жизни на 55% определяется наследственностью. Израильское исследование

Ученые из Института Вейцмана выяснили, что продолжительность жизни человека на 55% зависит от генетики, что значительно превышает прежние оценки (не более 25%).

Новая работа, опубликованная в журнале Science, кардинально меняет представление о том, насколько наше долголетие предопределено биологией. Группа ученых под руководством биофизика Бена Шенхара пришла к выводу, что предыдущие оценки были занижены из-за смешивания разных причин смерти. Раньше статистика учитывала внешние факторы – инфекции и несчастные случаи – наравне с внутренними процессами старения. Но именно естественное увядание организма, накопление повреждений ДНК и деградация функций органов напрямую связаны с наследственностью.

Чтобы доказать это, авторы проанализировали данные о близнецах и родственниках долгожителей из Дании, Швеции и США, охватывающие период с конца XIX века до нашего времени. Сравнение идентичных близнецов, имеющих одинаковый набор генов, с разнояйцевыми позволило выделить "генетический сигнал". Выяснилось, что по мере развития медицины и улучшения условий жизни влияние наследственности становилось все более явным. В прошлом, когда люди массово погибали от эпидемий, вклад генов был почти незаметен, но в современном мире он вышел на первый план.

Ученые показали, что разные заболевания имеют разную степень зависимости от ДНК. Если деменция и болезни сердца оказались сильно связаны с наследственным фактором, то рак продемонстрировал гораздо меньшую зависимость, возникая чаще из-за случайных мутаций или влияния среды.

Несмотря на оценку в 55%, ученые призывают не считать гены "фатальным приговором". Образ жизни и среда в весьма значительной степени определяют продолжительность жизни.

Бен Шенхар подчеркивает, что открытие станет фундаментом для разработки новых методов лечения: "Можно многому научиться, если мы сможем понять, какие именно гены отвечают за здоровое старение. Тогда мы сможем помочь людям, которым меньше повезло с генами".