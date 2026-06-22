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Наука и Хайтек

Листья картофеля, как чуткие датчики, выявили скрытое загрязнение воздуха "вечными химикатами"

Израильские ученые
Исследования
Биология
Экология
время публикации: 22 июня 2026 г., 14:37 | последнее обновление: 22 июня 2026 г., 14:37
Листья картофеля, как чуткие датчики, выявили скрытое загрязнение воздуха "вечными химикатами"
Wikipedia.org. Фото: Fir0002/Flagstaffotos

Ученые Еврейского университета Иерусалима доказали, что растения могут служить чувствительными датчиками, выявляя новые загрязнения атмосферы "вечными химикатами" (PFAS).

Исследователи проанализировали образцы почвы, листьев и клубней картофеля на сельскохозяйственных полях Израиля. Выяснилось, что состав загрязняющих веществ в разных частях растения и почвы принципиально отличается. В грунте преобладают соединения, накопившиеся за многие годы и десятилетия из-за использования очищенных сточных вод и удобрений. Но в листьях картофеля концентрация летучих соединений "вечных химикатов" (PFAS) оказалась в сотни раз выше, чем в почве. Это прямо доказывает, что токсичные вещества попали в растения из атмосферы, а не впитались корнями.

Почва отражает долгосрочную историю загрязнений, в то время как листья фиксируют недавно появившиеся в воздухе вещества. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials.

Потенциальным источником повышения атмосферных загрязнений ученые называют военную активность в регионе, включая применение специальной огнегасящей пены и последствия взрывов.

В съедобных клубнях картофеля уровень химикатов остался очень низким, поскольку они хуже накапливают PFAS. Ученые отмечают, что обнаруженные концентрации в целом все равно ниже уровней, фиксируемых в Европе, Азии и США. Авторы работы предлагают включить анализ растительности в программы экологического мониторинга для раннего обнаружения скрытых угроз.

"Наши результаты показывают, что растительность может предоставить уникальную информацию о текущих экологических процессах и служит эффективным индикатором недавнего загрязнения воздуха", – пишут авторы работы.

Наука и Хайтек
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