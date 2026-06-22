Листья картофеля, как чуткие датчики, выявили скрытое загрязнение воздуха "вечными химикатами"
Ученые Еврейского университета Иерусалима доказали, что растения могут служить чувствительными датчиками, выявляя новые загрязнения атмосферы "вечными химикатами" (PFAS).
Исследователи проанализировали образцы почвы, листьев и клубней картофеля на сельскохозяйственных полях Израиля. Выяснилось, что состав загрязняющих веществ в разных частях растения и почвы принципиально отличается. В грунте преобладают соединения, накопившиеся за многие годы и десятилетия из-за использования очищенных сточных вод и удобрений. Но в листьях картофеля концентрация летучих соединений "вечных химикатов" (PFAS) оказалась в сотни раз выше, чем в почве. Это прямо доказывает, что токсичные вещества попали в растения из атмосферы, а не впитались корнями.
Почва отражает долгосрочную историю загрязнений, в то время как листья фиксируют недавно появившиеся в воздухе вещества. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials.
Потенциальным источником повышения атмосферных загрязнений ученые называют военную активность в регионе, включая применение специальной огнегасящей пены и последствия взрывов.
В съедобных клубнях картофеля уровень химикатов остался очень низким, поскольку они хуже накапливают PFAS. Ученые отмечают, что обнаруженные концентрации в целом все равно ниже уровней, фиксируемых в Европе, Азии и США. Авторы работы предлагают включить анализ растительности в программы экологического мониторинга для раннего обнаружения скрытых угроз.
"Наши результаты показывают, что растительность может предоставить уникальную информацию о текущих экологических процессах и служит эффективным индикатором недавнего загрязнения воздуха", – пишут авторы работы.