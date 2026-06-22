Современные цифровые симуляторы не могут подготовить хирурга к самостоятельной работе

Ученые Еврейского университета Иерусалима показали, что цифровые симуляторы и виртуальная реальность не могут полностью передать практическую интуицию и навыки, необходимые хирургам.

Современное медицинское образование все больше полагается на трехмерные модели и виртуальную реальность. Но новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показывает, что цифровые инструменты упускают важнейший элемент подготовки врачей – так называемое "неявное знание". Это физическая интуиция, которая нарабатывается только в реальной практике под руководством наставника. Она позволяет хирургу почувствовать, с какой силой давить на скальпель, как ориентироваться по сопротивлению тканей и когда необходимо остановиться.

Чтобы наглядно показать этот пробел, исследовательская группа обратилась к неожиданному источнику – трудам древнеримского медика Галена. Профессор Орли Льюис и ее коллеги попытались провести анатомирование брюшной стенки свиньи, строго следуя детальным описаниям из его трактата II века н. э.

Текст Галена чрезвычайно подробен, но при переносе инструкций на практику ученые столкнулись с той же проблемой, что и создатели современных симуляторов. Письменное руководство, как и цифровой алгоритм, не может объяснить, что именно означает "надрезать поверхностно" или как должна двигаться рука при изменении плотности тканей.

"Даже чрезвычайно подробные письменные инструкции Галена оказались недостаточными, и сегодняшние симуляторы дополненной реальности сталкиваются с той же проблемой", – отметила профессор Орли Льюис. По ее словам, разработчики могут запрограммировать видимые шаги процедуры, но симуляции все еще неточно передают физическую интуицию опытного врача.

Проблема становится критической, так как доля цифрового обучения растет, а возможности для работы у постели больного сокращаются. Авторы подчеркивают, что клиническая компетентность зависит не только от знания последовательности действий, но и от "сенсорного обучения".

Разработчикам будущих виртуальных симуляторов необходимо научиться оцифровывать осязание, давление, сопротивление ткани и время, чтобы технологии действительно отвечали нуждам хирургии.