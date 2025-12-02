Растения реагируют не на сами погодные условия, а на скорость их изменений

Исследование ученых из Еврейского университета Иерусалима показало, что интенсивность выделения газов растениями определяют не температура и влажность, а скорость их изменений.

Ученые обнаружили неожиданный феномен: когда погодные условия меняются быстро, например, резко возрастает влажность или падает температура, растения немедленно реагируют, повышая интенсивность выделения летучих органических соединений в атмосферу.

Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment. В исследовании вместе с учеными Еврейского университета приняли участие коллеги из Калифорнийского университета в Ирвайне и Техасского университета в Остине. Исследование проводилось в лесу Бейт-Кешет на севере Израиля с использованием высокоточного оборудования для измерения концентрации газов над растительностью.

Сами по себе биогенные летучие органические соединения не являются загрязнителями, но они участвуют в образовании тропосферного озона и мелких частиц, влияющих на качество воздуха. До сих пор ученые полагали, что интенсивность выделения этих веществ определяется уровнем влажности или температуры. Новое исследование впервые показало: наиболее надежным показателем служит скорость изменения погодных условий. Иными словами, важно не то, насколько влажная или сухая стоит погода, а то, как быстро меняются условия.

Резкое повышение влажности может спровоцировать усиленное выделение водорастворимых органических соединений, таких как муравьиная и уксусная кислоты. Ученые подчеркивают, что лес реагирует на изменения в реальном времени, и быстро наступающая засуха меняет не только почву, но и химический состав воздуха.

Полученные данные позволят точнее моделировать влияние растительности на метеорологические условия и загрязнение воздуха, что особенно важно для засушливых регионов Ближнего Востока в условиях изменения климата. Результаты помогут усовершенствовать глобальные модели прогнозирования климата и качества воздуха, которые до сих пор недостаточно учитывали влияние резких колебаний погоды.