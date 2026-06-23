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Наука и Хайтек

Западные разведки: новейшие ИИ-модели представляют критическую угрозу безопасности

Кибербезопасность
ИИ
время публикации: 23 июня 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 13:30
Западные разведки: новейшие ИИ-модели представляют критическую угрозу безопасности
AP Photo/Patrick Sison

Разведывательный союз Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада, представил меморандум, согласно которому искусственный интеллект значительно увеличивает угрозы в киберпространстве. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы полагаем, что передовые ИИ-модели превзойдут нынешние прогнозы компьютерной отрасли, коренным образом изменив оборонительные и наступательные киберспособности. Речь идет не о годах, а о месяцах", – говорится в трехстраничном отчете.

Спецслужбы призвали ускорить обновление программного обеспечения и избегать подключения к интернету, когда в этом нет надобности. Еще одна рекомендация – быть более инициативными в разработке защитных ИИ-технологий, не только оперативно реагировать на угрозы, но и заранее выявлять уязвимости.

Reuters отмечает, что рекомендации отражают все нарастающее опасения, что такие ИИ-модели как разработанный компанией Anthropic Mythos и GPT-5.5-Cyber компании OpenAI предоставляют беспрецедентные возможности для сложных и потенциально разрушительных кибератак.

Две недели назад Anthropic по требованию властей США по соображениям безопасности закрыла иностранцам доступ к модели Mythos. Было установлено, что она способна выявлять и использовать критические уязвимости программного обеспечения, в том числе – операционных систем.

Наука и Хайтек
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