Западные разведки: новейшие ИИ-модели представляют критическую угрозу безопасности

Разведывательный союз Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада, представил меморандум, согласно которому искусственный интеллект значительно увеличивает угрозы в киберпространстве. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы полагаем, что передовые ИИ-модели превзойдут нынешние прогнозы компьютерной отрасли, коренным образом изменив оборонительные и наступательные киберспособности. Речь идет не о годах, а о месяцах", – говорится в трехстраничном отчете.

Спецслужбы призвали ускорить обновление программного обеспечения и избегать подключения к интернету, когда в этом нет надобности. Еще одна рекомендация – быть более инициативными в разработке защитных ИИ-технологий, не только оперативно реагировать на угрозы, но и заранее выявлять уязвимости.

Reuters отмечает, что рекомендации отражают все нарастающее опасения, что такие ИИ-модели как разработанный компанией Anthropic Mythos и GPT-5.5-Cyber компании OpenAI предоставляют беспрецедентные возможности для сложных и потенциально разрушительных кибератак.

Две недели назад Anthropic по требованию властей США по соображениям безопасности закрыла иностранцам доступ к модели Mythos. Было установлено, что она способна выявлять и использовать критические уязвимости программного обеспечения, в том числе – операционных систем.