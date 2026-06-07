В банковской системе говорят о существенном росте фишинговых атак и мошенничества

В минувшем году в банковской системе Израиля не было зафиксировано серьезных киберинцидентов, однако уровень угроз остается высоким. Об этом говорится в ежегодном обзоре Управления банковского надзора, выдержки из которого публикует в воскресенье Israel Defense. В документе указаны пять основных рисков, с которыми финансовым учреждениям предстоит столкнуться в 2026 году.

По оценке регулятора, киберугрозы больше не ограничиваются защитой внутренних компьютерных систем банков. Под угрозой находятся также клиенты, поставщики услуг, платежные системы, цифровые каналы обслуживания и объекты критической инфраструктуры. Даже без масштабного взлома мошенничество, подмена личности или атаки через третьих лиц могут нанести финансовый, операционный и репутационный ущерб.

Наиболее заметной тенденцией стал рост фишинговых атак. По данным надзора, в 2025 году количество таких мошеннических схем увеличилось на 35% по сравнению с предыдущим годом. Злоумышленники используют поддельные сайты, сообщения и телефонные звонки, чтобы получить пароли, коды подтверждения и платежные данные клиентов.

Вторым значимым фактором риска остается высокая киберугроза на фоне международной и региональной напряженности. Финансовые учреждения рассматриваются не только как цель для преступников, но и как потенциальный объект атак со стороны государственных или связанных с ними структур враждебных режимов, стремящихся нарушить работу сервисов или подорвать доверие к системе.

Третьей угрозой названы атаки на критическую инфраструктуру. Банковская система обеспечивает платежи, кредитование и повседневную финансовую деятельность. Поэтому даже атака, не связанная с кражей данных, может иметь серьезные последствия, если приведет к сбоям в работе цифровых сервисов или платежных платформ.

Четвертое место в списке занимает растущее использование искусственного интеллекта злоумышленниками. Технологии ИИ позволяют создавать более убедительные фишинговые сообщения, голосовые и визуальные подделки, а также автоматизировать мошеннические операции. Это затрудняет распознавание попыток обмана как клиентами, так и сотрудниками организаций.

Пятым фактором риска остаются угрозы, связанные с цепочками поставок и сторонними поставщиками услуг. Банки все больше зависят от облачных сервисов, внешнего программного обеспечения и технологических партнеров. В результате злоумышленники могут атаковать не сам банк, а более уязвимого подрядчика, используя его как точку входа в финансовую инфраструктуру.

В Управлении банковского надзора подчеркивают, что современная киберугроза формируется на пересечении технологий, человеческого фактора, зависимости от поставщиков и региональной безопасности. В этих условиях финансовым организациям необходимо постоянно совершенствовать системы защиты, выявления мошенничества и реагирования на инциденты.