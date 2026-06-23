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Наука и Хайтек

Запущено приложение "Переплет" с книгами независимых русскоязычных издательств

Программное обеспечение
Литература
время публикации: 23 июня 2026 г., 11:49 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 12:00
Запущено приложение "Переплет" с книгами независимых русскоязычных издательств
Снимок экрана AppStore
Запущено приложение "Переплет" с книгами независимых русскоязычных издательств
Проект "Переплет"

Независимые русскоязычные издательства, работающие за пределами России, объявили о запуске некоммерческого проекта "Переплет" – мобильного приложения для чтения современной литературы без цензурных ограничений.

В настоящее время каталог приложения насчитывает более 70 книг, выпущенных издательствами FRESH Verlag, книжным магазином/издательством "Бабель", Vidim Books, ISIA Media и другими. Среди авторов представлены Александр Архангельский, Михаил Зыгарь, Дмитрий Глуховский, Линор Горалик, Антон Долин, Виктор Вахштайн, Александр Эткинд и другие.

Создатели проекта отмечают, что одной из его задач является поддержка новых авторов и расширение аудитории независимого книгоиздания. Помимо известных имен, в библиотеке представлены произведения начинающих писателей.

Приложение позволяет читать книги на смартфонах и не требует хранения произведений на устройстве. Разработчики заявляют, что сервис не собирает персональные данные пользователей, а доступ к библиотеке может быть восстановлен с помощью специального кодового слова, создаваемого при первом запуске.

Для пользователей, находящихся в России, доступ к каталогу предоставляется бесплатно;

За пределами РФ сервис работает по подписке: ежемесячная цена на весь каталог равна стоимости одной книги.

Приложение уже доступно в AppStore и Google Play

в России, и в AppStore и Google Play за рубежом. Также скачать приложение можно на сайте (https://perepletapp.com/) "Переплета".

Благодаря поддержке пользователей, а также благодаря донатам создатели приложения обеспечивают доступность к современной литературе на русском языке без цензурных ограничений на территории России. Помочь проекту можно по следующей ссылке, оформив подписку, сделав разовый донат, оформив регулярные пожертвования или став спонсором или партнером проекта.

Опубликовано в рамках информационной поддержки

Наука и Хайтек
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