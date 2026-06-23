Световое загрязнение лишает сна обитателей коралловых рифов Эйлатского залива

Ученые из Университета Бар-Илана показали, что искусственное ночное освещение прибрежных зон не дает уснуть рифовых рыбам, что ведет к нарушениям здоровья их мозга.

Искусственный свет от городов, портов и отелей, проникающий в прибрежные воды, кардинально меняет поведение и физиологию морских обитателей. Исследователи изучили голубовато-зеленых хромисов (Chromis viridis) в Эйлатском заливе.

Выяснилось, что даже при низком уровне ночной иллюминации рыбы спят гораздо меньше, а их сон становится фрагментированным. Вместо отдыха в укрытиях они проявляют агрессию, кормятся в нетипичное время и ведут себя так, будто ночь превратилась в день. Подобные изменения зафиксированы как в лаборатории, так и в ходе пятимесячного эксперимента непосредственно на рифе. Работа опубликована в журнале Current Biology.

Кроме аномалий поведения световое загрязнение вызывает глубокие биологические последствия. У рыб, подвергающихся постоянному воздействию ночного искусственного света, в головном мозге обнаружили повышенный уровень маркеров, связанных с повреждением ДНК. Хотя исследование прямо не доказывает, что свет разрушает сами молекулы ДНК, оно указывает на сбой важнейших процессов ночного восстановления тканей.

Профессор Лиор Апельбаум, один из авторов работы, подчеркнул важность полноценного отдыха для живых организмов: "Сон - это критически важный период для биологического восстановления. Наши результаты показывают, что нарушение сна искусственным светом имеет измеримые последствия для диких морских животных".

Сегодня около 22% прибрежных регионов планеты страдают от ночной иллюминации, а в некоторых районах Эйлатского залива яркость искусственного света превышает естественное сияние звезд в 60 раз. Ученые уже писали о вреде освещения для кораллов, а новое исследование говорит об угрозе для рыб. Поскольку экосистема рифа держится на тесных биологических связях, негативный эффект может распространиться по всей цепочке. Авторы работы призывают пересмотреть правила прибрежного освещения, снизив его интенсивность и направив потоки света в сторону от воды.