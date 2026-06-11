У кораллов есть гормональные часы, управляемые теми же гормонами, что и у человека

Ученые Еврейского университета Иерусалима с коллегами расшифровали скрытые биологические механизмы размножения кораллов. Биологи обнаружили у кораллов гормональные циклы, похожие на человеческие.

Раз в год кораллы одновременно выбрасывают в море икру и сперму. Это критически важный момент для выживания рифов в условиях потепления океана и загрязнения среды. Но процессы, происходящие за месяцы до этого момента, долго оставались загадкой. Исследователи отслеживали репродуктивные гормоны у кораллов в Эйлатском заливе в течение трех лет. Работа опубликована в журнале iScience.

Эйлатский залив уникален: местная экосистема считается природным климатическим убежищем, где кораллы демонстрируют поразительную устойчивость к глобальному потеплению и стабильно развиваются на фоне массового обесцвечивания рифов по всему миру.

Результаты работы показали, что уровень эстрогена достигал пика за несколько месяцев до нереста на ранних стадиях развития яиц, а прогестерон резко возрастал после выброса гамет, запуская новый цикл. Главным фактором, управляющим этими всплесками, оказалась продолжительность светового дня и ультрафиолетовое излучение, а не температура воды. Кроме того, гормоны распределялись по колонии равномерно, но развивающиеся яйца обнаруживались в основном в центральной части, а не на интенсивно растущих краях рифа. Это указывает на то, что реакция отдельных полипов зависит от их возраста и запаса энергии.

Открытие дает ученым важные маркеры для оценки здоровья рифов. Теперь биологи смогут вовремя фиксировать репродуктивный стресс у кораллов еще до того, как произойдет сбой в размножении. Это критически важно для восстановления экосистем после экологических катастроф.

"В течение десятилетий исследователи концентрировались в основном на времени самого нереста, – отметила соавтор работы доктор Карин Клайнхаус из Университета Стоуни-Брук. – Но существует целый процесс, предшествующий нересту и управляемый хорошо знакомыми нам самим репродуктивными гормонами, обнаружение которых у кораллов – животных, столь эволюционно далеких от нас, – просто поразительно".