Крупнейшая в мире коралловая колония обнаружена у берегов Австралии

Группа любителей-исследователей, состоящая из матери и дочери, обнаружила крупнейшую в мире известную коралловую колонию на Большом Барьерном рифе у австралийского побережья, пишет CNN. По данным природоохранной организации Citizens of the Reef, опубликованным во вторник, длина колонии составляет примерно 111 метров – примерно как футбольное поле, а общая площадь достигает около 3973 квадратных метров.

Организация отмечает, что это одна из крупнейших коралловых структур, когда-либо зафиксированных на Большом Барьерном рифе, а также самая большая коралловая колония в мире, которую удалось документировать и нанести на карту. Открытие было сделано в конце прошлого года Софи Калковски-Поуп, координатором морских операций Citizens of the Reef, и ее матерью Джан Поуп, опытным дайвером и подводным фотографом.

Размеры коралла Pavona clavus были проверены с помощью ручных подводных измерений и высококачественных изображений, снятых с поверхности воды. По данным организации Citizens of the Reef, полученные сведения использовались для создания 3D-модели колонии. Такое моделирование пространства помогает отслеживать изменения коралла с течением времени.

Исследователи также выяснили, что это место характеризуется сильными приливными течениями и меньшей подверженностью тропическим циклонам по сравнению с другими участками Большого Барьерного рифа, и сейчас изучают, может ли это способствовать существованию такой крупной коралловой структуры. Точное местоположение колонии не разглашается, чтобы "снизить риск непредвиденных последствий", подчеркнули в Citizens of the Reef.

Большой Барьерный риф Австралии является крупнейшей живой структурой на Земле и домом для множества видов. Однако в последние годы риф пострадал от серии разрушительных массовых обесцвечиваний, когда яркие участки кораллов становились почти полностью белыми.