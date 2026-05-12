последняя новость: 19:41
Культура

Книги о Чебурашке и Хоттабыче маркировали в России в связи с "упоминанием наркотических веществ"

время публикации: 12 мая 2026 г., 19:40 | последнее обновление: 12 мая 2026 г., 19:49
AP Photo/Eugene Hoshiko

Как сообщает сетевое издание "Верстка", в России крупнейшие цифровые платформы начали массово маркировать известные детские книги предупреждением, что них упоминаются запрещенные наркотические и психотропные вещества.

Среди платформ и издательств, разместивших предупреждения, называются "Литрес", Ozon и АСТ, а среди книг – "Крокодил Гена и Чебурашка" Эдуарда Успенского, "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина, "Три поросенка" Сергея Михалкова, "Сказки" Корнея Чуковского, "Приключения Незнайки" Николая Носова и "По щучьему велению".

Есть и книги иностранных авторов: "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Р. Р. Толкина, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Питер Пэн" Джеймса Мэтью Барри. Предположительно, основанием для маркировки стало упоминание волшебных зелий.

Издательство "Литрес", к которому обратились за комментарием, назвало маркировку некорректной, пообещав в ближайшее время ее удалить. Напомним, что некоторое время назад к запрещенным была отнесена фамилия Дениса Драгунского из-за ее сходства с английским словом drug, обозначающим наркотики.

// Культура // 25 марта 2026

Российские издательства изымают книги писателя Драгунского из-за ошибки ИИ
// Культура // 26 января 2026

В России предлагают создать аналог "Диснейленда" – "Чебурляндию"
// Мир // 13 ноября 2025

Депутат российской Госдумы Макаров заявил, что Чебурашка – еврей из Израиля