Книги о Чебурашке и Хоттабыче маркировали в России в связи с "упоминанием наркотических веществ"

Как сообщает сетевое издание "Верстка", в России крупнейшие цифровые платформы начали массово маркировать известные детские книги предупреждением, что них упоминаются запрещенные наркотические и психотропные вещества.

Среди платформ и издательств, разместивших предупреждения, называются "Литрес", Ozon и АСТ, а среди книг – "Крокодил Гена и Чебурашка" Эдуарда Успенского, "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова, "Старик Хоттабыч" Лазаря Лагина, "Три поросенка" Сергея Михалкова, "Сказки" Корнея Чуковского, "Приключения Незнайки" Николая Носова и "По щучьему велению".

Есть и книги иностранных авторов: "Хоббит, или Туда и обратно" Джона Р. Р. Толкина, "Остров сокровищ" Роберта Стивенсона, "Приключения Тома Сойера" Марка Твена и "Питер Пэн" Джеймса Мэтью Барри. Предположительно, основанием для маркировки стало упоминание волшебных зелий.

Издательство "Литрес", к которому обратились за комментарием, назвало маркировку некорректной, пообещав в ближайшее время ее удалить. Напомним, что некоторое время назад к запрещенным была отнесена фамилия Дениса Драгунского из-за ее сходства с английским словом drug, обозначающим наркотики.