В российском издательстве ЭКСМО проводятся обыски по делу о "пропаганде ЛГБТ", гендиректор задержан

Канал РЕН ТВ сообщил, что российские силовики проводят обыски у руководства издательства ЭКСМО. Утверждается, что менеджмент холдинга "разработал схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних". Генеральный директор Евгений Капьев задержан.

"Следственные действия проводятся по нескольким адресам по факту возбужденного уголовного дела по статье об организации деятельности экстремистской организации. Уточняется, что оперативно-следственные мероприятия могут быть связаны с производством и распространением издателем экстремистской книгопечатной продукции", – сообщает канал.

Напомним, что 14 мая 2025 года в Москве был задержан директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек. Сообщалось, что они стали подозреваемыми по делу "об экстремизме". Позже было заявлено, что Норовяткину грозит до восьми лет колонии.

Было возбуждено дело по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации).

Судя по публикациям российских СМИ, основанием для возбуждения уголовного дела послужило то, что издательство Popcorn books до принятия закона "о запрете пропаганды ЛГБТ" в России выпустило две книги: "Лето в пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка". Романы, написанные в соавторстве Еленой Малисовой и Катериной Сильвановой, рассказывает историю любви пионера и вожатого, а потом – двух взрослых мужчин.