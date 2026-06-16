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Здоровье

Уменьшение опасного жира снижает вероятность диабета даже при последующем наборе веса

Исследования
Медицина
Израильские ученые
Медицинская статистика
время публикации: 16 июня 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 16 июня 2026 г., 15:06
Уменьшение опасного жира снижает вероятность диабета даже при последующем наборе веса
AP Photo/Andres Kudacki

Исследователи из Университета Бен-Гуриона выяснили, что сокращение висцерального жира снижает риск развития диабета 2 типа даже в случае полного возврата прежнего веса.

В отличие от подкожного жира на пояснице и боках, который можно легко прощупать, висцеральный (внутрибрюшной) жир скрыт глубоко внутри брюшной полости. Он окружает внутренние органы и крайне опасен, так как активно выделяет вредные вещества, провоцирующие воспаления и нарушающие обмен веществ.

Ученые в течение десяти лет наблюдали за участниками диетологических испытаний, контролируя состояние внутренних органов с помощью МРТ. Выяснилось, что после окончания программ здорового образа жизни люди в среднем вернулись к исходной массе тела. Но объем их талии и количество внутрибрюшного жира оставались более низкими по сравнению с первоначальными показателями. Хотя жир в печени вернулся к прежнему уровню, а в поджелудочной железе – даже увеличился. При этом именно потеря висцерального жира оказалась ключевым фактором долгосрочной защиты здоровья. Работа опубликована в журнале Circulation.

Сокращение этого опасного типа жировой ткани на 10% снизило вероятность заболевания диабетом примерно на 30% процентов. Снижение висцеральных отложений также улучшило чувствительность к инсулину. Ни подкожный жир, ни жировые накопления в печени и поджелудочной железе не показали такого устойчивого влияния на риск развития сахарного диабета.

Ведущий автор работы доктор Хадар Клейн объясняет клиническую значимость работы: "Наши результаты показывают, что не всякая потеря веса одинакова. Уменьшение количества висцерального жира может оказать более продолжительное влияние на метаболическое здоровье, чем просто изменение массы тела, и помогает поддержать более здоровое старение ".

Проведенное исследование доказывает, что целенаправленное избавление от внутренних жировых отложений имеет первостепенное значение для профилактики опасных метаболических расстройств.

Здоровье
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