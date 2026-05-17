17 мая 2026
последняя новость: 17:27
Стволовые клетки кишечника способны жертвовать собой в борьбе с микробами

время публикации: 17 мая 2026 г., 16:22 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 16:38
Стволовые клетки кишечника способны жертвовать собой в борьбе с микробами
Wikipedia.org. Фото: Meritxell Huch

Ученые из Института Вейцмана и Еврейского университета Иерусалима выяснили, что стволовые клетки кишечника жертвуют собой в борьбе с бактериальными инфекциями.

Традиционно считалось, что стволовые клетки сами нуждаются в защите: их защищают специализированные клетки иммунной системы. Но новое исследование на мышах и человеческих органоидах, опубликованное в журнале Nature Immunology, показало, что при заражении сальмонеллой стволовые клетки кишечника неожиданно активируют внутренний защитный механизм.

Внутри стволовых клеток находятся особые белковые комплексы – инфламмасомы, работающие как детекторы при появлении бактерий. Вместо привычного деления зараженная клетка при активации такого детектора запускает программу ускоренного созревания и атакует микробы. Это резко сокращает продолжительность жизни стволовой клетки, но останавливает размножение патогенов и защищает ткань от распространения инфекции.

Такой механизм клеточного альтруизма оказался эффективным даже у мышей с полностью отключенной иммунной системой. Ученые обнаружили связь между активацией такого альтруистического процесса и бактериями, характерными для болезни Крона. В перспективе изучение этой защитной реакции поможет в создании новых методов лечения воспалительных заболеваний и рака, так как подобные детекторы могут реагировать не только на инфекции, но и на генетические сбои.

Соавтор работы доктор Моше Битон отмечает: "Фактически зараженная стволовая клетка приносит себя в жертву, соглашаясь на сокращение жизни ради предотвращения длительной инфекции и позволяя оставшимся клеткам восстановить ткань".

