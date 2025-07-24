На раскопках в нацпарке Сусита обнаружены уникальные золотые украшения

Национальное управление природы и парков Израиля сообщило об удивительной находке, сделанной во время археологических раскопок в национальном парке Сусита, где в древности располагался город Гиппос (Голанские высоты, восточная Галилея).

Несмотря на нестабильную ситуацию в Израиле и отмененные авиарейсы, к раскопкам присоединились археологи из-за рубежа, отмечается в публикации.

Волонтер Эди Липсман нашел древнее золотое кольцо и пару золотых сережек. Эти находки относятся к римскому периоду (I-III века н.э.) и свидетельствуют о высоком уровне культуры и благосостояния жителей того времени.

Раскопками в Сусите уже 26 лет занимается международная археологическая экспедиция, действующая под руководством Института археологии Хайфского университета. Экспедицию возглавляют доктор Михаэль Айзенберг и доктор Арлета Коблевска. В составе команды – студенты археологического факультета и волонтеры из США, Германии, Великобритании и Италии.

Михаэль Айзенберг говорит о находках: "Вероятно, кольцо принадлежало девочке из состоятельной семьи. Серёжки могли быть погребальными дарами, ускользнувшими от внимания древних грабителей". Он также упомянул о других ценных находках – десятках фрагментов изысканной лепнины. Эти декоративные элементы осыпались со стен и были обнаружены при раскопках.

Раскопки завершаются в конце июля.