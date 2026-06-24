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Наука и Хайтек

Израильские врачи избавили пациента от опиоидной зависимости за 20 минут с помощью ультразвука

Исследования
Израильские ученые
Медицина
Больницы
время публикации: 24 июня 2026 г., 14:28 | последнее обновление: 24 июня 2026 г., 14:28
Израильские врачи избавили пациента от опиоидной зависимости за 20 минут с помощью ультразвука
Yossi Aloni/Flash90

Врачи израильского медицинского Центра РАМБАМ совместно с учеными Хайфского Техниона избавили пациента от опиоидной зависимости за 20 минут с помощью сфокусированного ультразвука.

Специалисты израильского медицинского Центра РАМБАМ в Хайфе провели уникальную неинвазивную процедуру, которая помогла сорокалетнему мужчине полностью отказаться от опасных обезболивающих препаратов. Пациент, принимавший из-за застарелой травмы шеи до 130 таблеток в день, избавился от пагубной тяги без хирургического вмешательства и заместительной терапии. Процедура заняла всего 20 минут и проводилась в рамках международного клинического исследования, сообщает . Ynet.

В основе метода лежит инновационная технология компании Insightec. В отличие от аналогичных методик, применяемых при лечении тремора или болезни Паркинсона, где ультразвук используется для разрушения пораженных участков мозга, в данном случае физического изменения тканей не происходит.

Под контролем МРТ врачи осуществляют нейромодуляцию, воздействуя звуковыми волнами на прилежащее ядро мозга. Эта зона отвечает за механизмы удовольствия, удовлетворения и формирования зависимостей. Направленные импульсы позволяют точечно регулировать активность нервных клеток, снижая или подавляя патологическое влечение.

Уже во время сеанса пациент заявил, что его тяга к препаратам упала до нуля. Более того, обнаружился неожиданный сопутствующий эффект в виде резкого снижения потребности в курении: мужчина сократил потребление сигарет с трех пачек до нескольких штук в день, и перестал испытывать тягу к алкоголю. Спустя недели анализы подтвердили полное отсутствие опиоидов в его организме.

Оценивая масштаб проделанной работы, директор подразделения функциональной нейрохирургии Центра РАМБАМ доктор Лиор Лев Тов отмечает: "Этот опыт открывает нам двери для лечения множества серьезных заболеваний".

По мнению авторов исследования, методика может быть адаптирована для терапии посттравматического стрессового расстройства, обсессивно-компульсивного расстройства, тяжелых форм депрессии, расстройств пищевого поведения и выраженных болевых синдромов, но путь от первого эксперимента до клинической практики еще долгий.

Наука и Хайтек
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