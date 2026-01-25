x
25 января 2026
Наука и Хайтек

Иск в США: переписки в WhatsApp якобы небезопасны

США
Соцсети
время публикации: 25 января 2026 г., 06:51 | последнее обновление: 25 января 2026 г., 06:57
Иск в США: переписки в WhatsApp якобы небезопасны
В федеральный суд Сан-Франциско подан иск против Meta Platforms: международная группа истцов утверждает, что компания вводила пользователей в заблуждение заявлениями о безопасности и конфиденциальности переписок в WhatsApp.

Истцы настаивают, что при заявленной "сквозной" шифрации Meta и WhatsApp якобы "хранят, анализируют и могут получить виртуальный доступ практически ко всем "приватным" сообщениям пользователей", а также что сотрудники компании могут получать доступ к содержанию коммуникаций.

В группе заявителей истцы из Австралии, Бразилии, Индии, Мексики и ЮАР.

В Meta назвали претензии "надуманными" и заявили, что будут добиваться санкций против юристов истцов. Представитель компании Энди Стоун подчеркнул, что утверждения о нешифрованных сообщениях "категорически ложны", а WhatsApp "уже десятилетие" использует протокол Signal для end-to-end шифрования.

