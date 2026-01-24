В грудном молоке обнаружены неожиданные химические загрязнители

Команда ученых, включая специалистов из Университета Макгилла, обнаружила в образцах грудного молока из Канады и Южной Африки несколько неожиданных химических загрязнителей. В их числе – следы пестицидов, антимикробных веществ и добавок, применяемых в пластмассовых изделиях и средствах личной гигиены.

По словам исследователей, эти данные могут способствовать улучшению правил химической безопасности и защите здоровья младенцев и родителей, поскольку расширят перечень проверяемых веществ. Кроме того, полученная информация может стимулировать дальнейшие исследования, которые помогут лучше понять, как определённые химические соединения перерабатываются в организме человека.

Ученые применили нецелевой анализ, чтобы провести широкий поиск любых необычных химических остатков, в отличие от предыдущих исследований, которые обычно сосредотачивались на отдельных веществах и их воздействии на здоровье. В результате в образцах грудного молока были обнаружены несколько ранее не фиксировавшихся соединений. Среди них оказались антимикробные консерванты 2-этилгексил-4-гидроксибензоат и фенилпарабен, которые часто добавляют в мыло, дезинфицирующие средства и средства личной гигиены, а также антиоксидантные добавки для пластмасс – Ирганокс 1010 и BHT-COOH, используемые для стабилизации пластмассовых изделий и упаковки. Также были выявлены соединения, связанные с пестицидами или обладающие антимикробными свойствами: сельскохозяйственный гербицид пропанил и хлороксиленол, применяемый в дезинфицирующих средствах и бытовой химии. Ранее эти вещества не обнаруживались в грудном молоке человека. В образцах из Южной Африки исследователи также нашли 8-гидроксиэфавиренз – продукт распада лекарственного препарата эфавиренз, используемого для лечения ВИЧ.

Ученые проанализировали 594 образца грудного молока, собранных в Канаде (Монреаль) и Южной Африке (Вхембе и Претория) в 2018-2019 годах. Для выявления неожиданных или ранее неизвестных загрязнителей в организме они применили разные подходы к обработке данных в сочетании с высокоразрешающей масс-спектрометрией – методом, позволяющим точно определять молекулы в сложных биологических образцах. Исследователи также обнаружили, что уровень некоторых химических веществ в грудном молоке, например бисфенола А и бисфенола АФ, связан с изменениями в росте южноафриканских младенцев. Это подчеркивает возможные негативные последствия воздействия загрязнителей через грудное вскармливание.