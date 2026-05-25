Израильский стартап помогает крупным компаниям перейти на ИИ-решения за неделю

Стартап Unframe создал операционную систему Framery, которая позволяет бизнесу быстро собирать готовые ИИ-решения из технологических блоков и внедрять их в ИТ-инфраструктуру.

Большинство крупных компаний застряли на стадии пилотных проектов внедрения ИИ. Согласно исследованию Массачусетского технологического института (MIT), до 95% ИИ-инициатив в бизнесе терпят неудачу при попытке их реального внедрения.

Проблема – в сложностях интеграции, уязвимостях безопасности и несовместимости автономных агентов с существующей ИТ-инфраструктурой компаний. На рынке появилось множество разрозненных инструментов, но сам процесс автоматизации сквозных бизнес-процессов остается медленным и трудным. Израильский стартап Unframe предложил решение этой проблемы.

Разработчики создали операционную систему для ИИ под названием Framery, которая собирает комплексное ИИ-решение из готовых технологических блоков всего за несколько дней. Архитектура стартапа включает в себя гибкий оркестратор агентов и единую интеллектуальную фабрику знаний, которые бесшовно интегрируются в корпоративные системы и базы данных клиента. Вместо создания изолированных чат-ботов Unframe развертывает взаимосвязанные цепочки агентов, которые обмениваются общими данными и работают по единым правилам безопасности. Каждый новый внедренный процесс автоматически включается в развернутую инфраструктуру и повышает ее эффективность.

Компания берет на себя все техническое сопровождение и гарантирует готовность работающего продукта в течение недели. Такой прагматичный подход избавляет корпоративных клиентов от необходимости содержать огромный штат ИИ-инженеров.

Финансовые показатели стартапа подтверждают критическую важность его технологии для рынка. В мае 2026 года Unframe привлек $50 миллионов в рамках нового раунда финансирования, в результате общий объем привлеченных инвестиций достиг $100 миллионов, сообщает экономическое издание Globes. Всего за 12 месяцев работы компания заключила контракты на общую сумму более $100 миллионов.