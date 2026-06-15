x
15 июня 2026
|
последняя новость: 13:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 13:46
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Великобритания запретит социальные сети для детей до 16 лет

Интернет
Великобритания
время публикации: 15 июня 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 13:50
Великобритания запретит социальные сети для детей до 16 лет
AP Photo/Eraldo Peres

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах правительства запретить доступ в социальные сети для детей младше 16 лет и ввести ограничения на работу игровых платформ. Он подчеркнул, что не готов к компромиссам, когда речь идет о безопасности и счастье детей.

"Как их обеспечить – один из главных споров наших дней. Мы должны определиться, на чьей стороне: семей по всей стране, или неработающего статус-кво", – сообщил глава правительства, выразив уверенность, что столкнется с давлением со стороны технологических компаний.

Согласно публикациям СМИ, запрет будет распространяться на Instagram, TikTok, Х, Facebook, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick и Reddit, но не на мессенджеры WhatsApp и Signal. Будут введены ограничения на общения с незнакомцами и ведение трансляций в интернете.

Добавим, что подобные меры рассматриваются или уже утверждены во многих других странах. Первой, кто запретил детям социальные сети, стала Австралия.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 февраля 2026

В Габоне запретили доступ к соцсетям
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 февраля 2026

В Индии рассматривают возможность ограничить использование детьми социальных сетей
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 27 января 2026

Национальная ассамблея утвердила законопроект об отлучении французских подростков от соцсетей