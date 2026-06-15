Великобритания запретит социальные сети для детей до 16 лет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах правительства запретить доступ в социальные сети для детей младше 16 лет и ввести ограничения на работу игровых платформ. Он подчеркнул, что не готов к компромиссам, когда речь идет о безопасности и счастье детей.

"Как их обеспечить – один из главных споров наших дней. Мы должны определиться, на чьей стороне: семей по всей стране, или неработающего статус-кво", – сообщил глава правительства, выразив уверенность, что столкнется с давлением со стороны технологических компаний.

Согласно публикациям СМИ, запрет будет распространяться на Instagram, TikTok, Х, Facebook, YouTube, Snapchat, Threads, Twitch, Kick и Reddit, но не на мессенджеры WhatsApp и Signal. Будут введены ограничения на общения с незнакомцами и ведение трансляций в интернете.

Добавим, что подобные меры рассматриваются или уже утверждены во многих других странах. Первой, кто запретил детям социальные сети, стала Австралия.