Математики доказали: правило "Шести рукопожатий" верно для любых социальных сетей

Ученые из Университета Бар-Илан совместно с коллегами доказали, что правило "Шести рукопожатий" выполняется в любых социальных сетях.

Впервые концепция "тесного мира" была проверена в 1967 году психологом Стэнли Милгрэмом. Его эксперимент с пересылкой писем показал, что сообщение доходит до случайного адресата в среднем за 6 пересылок. Современные данные подтверждают этот феномен: пользователи Facebook или Microsoft Messenger отделены друг от друга в среднем 6 контактами.

Новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review X, доказывает, что это число не случайно – это естественный результат того, как люди строят свои отношения, стремясь занять наиболее выгодное положение в социуме для доступа к информации и ресурсам.

Согласно выводам ученых, социальные сети находятся в состоянии постоянной динамики. Каждый человек подсознательно стремится завести полезные знакомства, которые связывают его с разными группами людей, но поддержание дружбы требует времени и эмоциональных усилий. Процесс формирования сети напоминает игру, где участники ищут баланс между влиянием и личными затратами. Математическое моделирование показало, что такая стратегия неизбежно приводит к тому, что среднее расстояние между любыми двумя узлами системы составляет около 6 шагов.

Особую роль играют люди с огромным количеством связей. Они присутствуют в списках контактов у очень многих людей и работают как "социальные мосты", резко сокращая расстояние между представителями разных стран, профессий и социальных слоев. Без таких связующих фигур средняя дистанция между узлами сети была бы значительно больше, и мир не был бы настолько тесным.

Один из ведущих авторов работы, профессор Барух Барзель поясняет : "Когда мы произвели расчеты, то обнаружили удивительный результат: несмотря на то, что каждый человек действует независимо, не имея представления о сети в целом, его "игра", движимая личными интересами, формирует всю огромную структуру и приводит к феномену тесного мира, где расстояние между людьми составляет в среднем 6 шагов".