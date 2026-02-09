Израильские ученые опровергли предположение, что деревья могут "предсказать" солнечное затмение

Ученые из Университета Бен-Гуриона опровергли теорию о том, что еловый лес способен коллективно предчувствовать солнечное затмение. Ученые объяснили активность деревьев обычными грозовыми разрядами.

Споры вокруг поведения леса в итальянских Доломитовых Альпах разгорелись после публикации, в которой утверждалось, что европейские ели синхронизировали свои электрические сигналы перед частичным солнечным затмением 2022 года.

Авторы сенсационной работы предположили, что старые деревья делятся опытом прошлых лет с молодой порослью, помогая лесу подготовиться к изменениям освещенности. Но в новой работе израильские ученые представили более земное и научно обоснованное объяснение зафиксированным аномалиям. Работа опубликована в журнале Trends in Plant Science.

Исследователи указывают, что "предсказание" затмения деревьями невозможно сразу по нескольким причинам. Во-первых, каждое затмение уникально по своей траектории и силе, поэтому никакой накопленный опыт не помог бы растениям узнать о приближении конкретного события. Во-вторых, гравитационные изменения в такие моменты ничтожны, а падение уровня света при частичном затмении не превышало 10%. Это сопоставимо с обычной облачностью и не несет никакой угрозы процессам фотосинтеза, требующей коллективного ответа экосистемы.

Истинной причиной всплеска биоэлектрической активности стали локальные погодные условия: резкое падение температуры и удары молний во время непогоды. Ранее уже было доказано, что растения реагируют на атмосферное электричество подобным образом. Кроме того, выборка нашумевшего исследования была слишком мала – всего три дерева и пять пней, что не позволяет делать глобальные выводы о поведении целого леса. Ученые считают, что за мистической "связью" деревьев скрывались стандартные физиологические реакции на грозу.

Соавтор работы доктор Ариэль Новопланский крайне скептически оценивает попытки наделить растения сверхспособностями: "Для меня это представляет собой вторжение псевдонауки в самое сердце биологических исследований. Вместо того чтобы рассматривать более простые, хорошо документированные экологические факторы, такие как сильный ливень и скопление ударов молний, авторы увлеклись соблазнительной идеей, что деревья предчувствовали предстоящее солнечное затмение".