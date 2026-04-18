Коммуникация кашалотов во многом схожа с человеческим языком

Ученые обнаружили, что кашалоты используют своеобразный "звуковой алфавит": их щелчки образуют структуру, похожую на гласные элементы языка. Эти звуковые единицы могут различаться по длительности, ритму и интонации – например, быть короткими или протяженными, а также "подниматься" или "опускаться" по тону. Такие закономерности удивительно напоминают принципы, встречающиеся в человеческих языках, включая мандаринский китайский, латинский и словенский.

Исследование, опубликованное в Proceedings B, отмечает, что организация звуков у кашалотов имеет выраженные параллели с фонетикой и фонологией человеческой речи, что может указывать на независимое эволюционное развитие схожих принципов. По словам авторов, их коммуникация оказалась одной из самых сложных среди всех изученных животных систем и наиболее близкой к человеческому языковому устройству. Эти выводы получены в рамках проекта Ceti (Cetacean Translation Initiative), который изучает кашалотов у берегов Доминики, пытаясь расшифровать их "язык". Ранее исследователи даже зафиксировали поведение, при котором киты активно "общаются" вблизи друг друга, прижимаясь головами и обмениваясь сериями щелчков.

Хотя для человеческого слуха эти звуки напоминают хаотичное "кодовое" щелканье, анализ показал скрытые повторяющиеся структуры. Если убрать паузы между сигналами, становятся заметны паттерны, похожие на элементы человеческой речи, где изменение формы звука может менять его смысл – аналогично тому, как различаются гласные в словах. Лингвисты и исследователи поведения животных отмечают, что такая сложность выходит за рамки того, что ранее наблюдалось у попугаев или слонов. Кашалоты ведут насыщенную социальную жизнь: они заботятся о потомстве, взаимодействуют внутри групп и даже демонстрируют коллективное поведение во время родов, что говорит о высоком уровне социальной организации.

Ученые считают, что их коммуникация – это не просто набор отдельных сигналов, а многоуровневая система с внутренней структурой. Это открытие помогает по-новому взглянуть на интеллектуальные способности китов и их способы взаимодействия. Хотя полное понимание "языка" кашалотов или возможность общения с ними пока остаются долгосрочной целью, исследователи отмечают значительный прогресс. В будущем проект Ceti планирует расшифровать отдельные звуковые паттерны, связанные с поведением животных, такими как сон или погружение.