Исследование показало, что летом сперматозоиды плавают быстрее

Новое исследование показало, что наилучшие показатели качества спермы наблюдаются летом, тогда как зимой они оказываются самыми низкими. Ученые из Великобритании, Канады и Дании изучили образцы спермы 15 581 мужчины в возрасте от 18 до 45 лет из Дании и Флориды.

Анализ продемонстрировал, что подвижность сперматозоидов – то есть их способность активно и эффективно двигаться – стабильно достигала максимума в июне и июле в обоих регионах. Выявление таких сезонных колебаний может помочь в сфере репродуктивной медицины: корректируя время обследований и процедур, специалисты смогут давать более точные рекомендации парам, планирующим зачатие.

Исследование, опубликованное в журнале Reproductive Biology and Endocrinology, показало, что подвижность сперматозоидов демонстрирует схожие сезонные изменения в разных климатических зонах и зависит скорее от времени года, чем от погодных условий. Самые низкие температуры фиксировались в декабре и январе – даже во Флориде, где в целом на протяжении года сохраняется теплый климат.

При этом ученые не выявили сезонных различий ни в общей концентрации сперматозоидов (то есть их количестве в сперме), ни в объеме эякулята – количестве семенной жидкости, выделяемой при эякуляции. Иными словами, сезон влияет на способность сперматозоидов активно передвигаться, но не отражается на их количестве.

Авторы работы предполагают, что такие сезонные изменения могут оказывать более заметное влияние на мужскую фертильность, чем простые температурные колебания. В норме температура яичек, где формируются и хранятся сперматозоиды, должна быть примерно на 2-4 градуса ниже средней температуры тела, которая составляет около 37 °C. Отклонения в любую сторону – как повышение, так и понижение – могут ухудшить подвижность сперматозоидов и, соответственно, снизить репродуктивную способность мужчины.