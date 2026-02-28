x
28 февраля 2026
28 февраля 2026
28 февраля 2026
последняя новость: 16:55
28 февраля 2026
Наука и Хайтек

В Японии создали робота-монаха с ИИ, обученного буддийским писаниям

время публикации: 28 февраля 2026 г., 16:18
AP Photo/Sakchai Lalit

В Японии представили человекоподобного робота по имени "Буддароид", созданного для духовного служения, пишет Tokyo Weekender. Его обучили на обширном корпусе буддийских текстов, благодаря чему он способен рассуждать на философские и личные темы, отвечать на жизненно важные вопросы и поддерживать беседу почти как настоящий монах. Робот не только говорит, но и двигается, жестикулирует и принимает традиционные молитвенные позы.

Разработка стала ответом на демографические проблемы страны – старение населения и нехватку рабочей силы, которые затронули даже религиозную сферу. Исследователи из Киото решили использовать искусственный интеллект, чтобы восполнить дефицит буддийских священнослужителей.

Проектом руководит Сэйдзи Кумагаи из Института будущего человеческого общества Киотского университета. Команда объединила современные языковые модели с доступной гуманоидной платформой, создав систему, способную вести живой диалог и одновременно воспроизводить естественные движения.

В отличие от прежних религиозных ИИ-проектов, которые чаще всего ограничивались заранее прописанными проповедями или сценариями, "Буддароид" разработан для спонтанного общения. Во время одной из недавних презентаций в японском храме безликий робот в сером облачении свободно перемещался среди посетителей и общался с ними лично.

