Большинство очистителей воздуха не тестировались на людях, показывает исследование

Автономные воздухоочистители, которые позиционируются как средство снижения риска распространения инфекций в помещениях, на самом деле крайне редко проходят проверки на предмет реальной пользы для людей. А исследования их возможного вреда почти отсутствуют. Такой вывод сделали авторы масштабного анализа почти 700 научных работ, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine.

Ученые из трех университетов и двух государственных исследовательских агентств собрали и проанализировали 672 исследования, проведенные с 1920-х по 2023 год. Их разделили на три категории: часть работ изучала, снижают ли устройства риск заражения у людей; другая – проводилась на животных (например, морских свинках или мышах); а в большинстве случаев просто анализировали воздух, измеряя, уменьшается ли количество частиц или микробов. При этом только около 8% исследований были проведены с участием людей, а свыше 90% – в пустых помещениях.

Разные технологии показали сильный разброс по уровню изученности. Так, фотокаталитическое окисление рассматривалось в 44 исследованиях, но лишь в одном проверялось, предотвращает ли оно реальные инфекции. Плазменные системы (35 исследований) и нанофильтры (43 работы) тоже ни разу не были испытаны на людях.

Производители при этом активно заявляют, что их устройства эффективно очищают воздух и защищают от инфекций, и уже продают их для школ, детсадов, клиник и офисов. Но на деле убедительных данных о том, что это действительно работает, пока нет. Авторы обзора подчеркивают: без надежных клинических исследований нельзя быть уверенными, что такие приборы выполняют обещанное.

Есть и другая проблема – безопасность. Некоторые технологии уничтожения микробов создают побочные химические вещества, такие как озон, формальдегид или гидроксильные радикалы, которые при вдыхании могут быть токсичными. Однако из 112 исследований в этой области лишь 14 проверяли наличие таких побочных эффектов. Для сравнения: в фармацевтике тестирование на безопасность считается обязательным стандартом. Большинство имеющихся исследований ограничиваются измерением чистоты воздуха: насколько прибор уменьшает количество частиц, пыли или микробов. Считается, что более чистый воздух должен снижать риск заражения. Но пока нет доказательств, насколько эти показатели действительно связаны с уменьшением инфекций у людей.

Чтобы понять, какие технологии реально безопасны и эффективны, необходимо проверять их в реальных условиях с участием людей, а также системно изучать возможные токсичные побочные продукты. Кроме того, нужны единые стандарты для оценки как эффективности, так и безопасности. Только так можно будет делать обоснованный выбор в пользу тех или иных решений для домов, школ, больниц и рабочих помещений.