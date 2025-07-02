В Технионе разработали новый метод просвечивания глубоких тканей организма

Ученые из Хайфского Техниона предложили метод визуализации клеток организма, расположенных глубоко в тканях. Ученые получили четкие изображения нейронов, рассказав о своей работе в журнале Nature Communications.

Визуализация клеток глубоко в тканях остается трудной проблемой. Один из методов предлагает вручную размещать в тканях флуоресцентные точки и по их свечению получать карту клеток. Но этот метод инвазивный и трудоемкий. Получение прямого изображения сталкивается с серьезными трудностями: излучение от тканей очень слабое, при измерениях возникает высокий уровень шума, и изображение смазывается тем сильнее, чем больше глубина ткани.

В новой работе физики предложили технологию, которая позволяет четко визуализировать глубоко расположенные клетки.

Технология основана на двойной коррекции волновых фронтов: коррекции волнового фронта, направляемого к ткани, и коррекции волнового фронта, возвращающегося от нее. Ученые для тестирования взяли образцы ткани, в которой находились нейроны, помеченные флуоресцентным белком. Белок излучает свет под действием лазера, что значительно упрощает визуализацию.

В результате исследователи достигли высокого разрешения при визуализации клеток. Технология обеспечила высококачественные изображения нейронов и их аксонов даже под толстым слоем ткани. Технология, продемонстрированная на нейронах, также применима ко многим другим типам клеток.

Метод хорошо работает с образцами ткани, но просветить живого человека с его помощью пока не получится. Но технология может быть использована при исследованиях генномодифицированных мышей, в нейроны которых встроен флуоресцентный белок.