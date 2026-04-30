В микробных сообществах есть сложные социальные отношения и роли. Израильское исследование

Ученые из Университета Бен-Гурион обнаружили, что микробы в сообществах не только борются за ресурсы, но и адаптируют свои роли в зависимости от типа и поведения соседей по экосистеме.

Традиционно считалось, что микроорганизмы в многовидовых сообществах должны вести ожесточенную борьбу за ресурсы, вплоть до полного вытеснения конкурентов. Но новая работа, опубликованная в журнале Nature Microbiology, показывает, что микробы способны "чувствовать" друг друга и менять свое поведение. Оказалось, что состав окружения влияет на выработку белков даже сильнее, чем доступный источник питания. Вместо того чтобы дублировать функции соседей, микробы распределяют задачи, что минимизирует конфликты и позволяет многовидовым группам сохранять стабильность.

Эксперименты с кишечными бактериями подтвердили, что функционал микроорганизма определяется не только его геномом, но и социальным контекстом. Соавтор работы доктор Сара Мораис поясняет: "Поведение микроба определяется не только его геномом. Одна и та же бактерия может вести себя совершенно по-разному в зависимости от того, кто ее окружает".

Это открытие имеет большое значение для медицины и биотехнологий. Стало ясно, что при разработке пробиотиков или восстановлении микробиома необходимо учитывать не только наличие "полезных" видов, а их способность формировать эффективные ансамбли.

Ученые предлагают проектировать устойчивые системы, где разделение ролей и обязанностей среди микробов происходит естественным путем. Такой подход позволит точнее управлять процессами в сельском хозяйстве, повышать эффективность пищеварения у животных и создавать новые методы терапии для человека. Микробный социум теперь предстает не как хаотичное скопление одиночек, а как динамичная, адаптивная сеть, живущая по правилам кооперации.