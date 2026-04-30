30 апреля 2026
30 апреля 2026
|
30 апреля 2026
|
последняя новость: 16:18
30 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Экономика

Суд разрешил банку "Мизрахи" удерживать деньги, переведенные из российского "Альфа Банка"

время публикации: 30 апреля 2026 г., 15:26 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 15:28
Суд разрешил банку "Мизрахи" удерживать деньги, переведенные из российского "Альфа Банка"
Тель-Авивский мировой суд отклонил иск супружеской пары против банка "Мизрахи-Тфахот" в связи с отказом зачислить на их счет 600 тысяч долларов, переведенные отцом жены из России для покупки квартиры в Израиле, сообщает "Калькалист".

Речь идет о переводе, совершенном в начале марта 2022 года со счета в российском "Альфа-Банке", попавшем под американские санкции вскоре после вторжения России в Украину.

"Мизрахи Тфахот" отказался перечислить средства на счет истицы и уведомил о намерении вернуть их на исходный счет. В апреле 2022 года по ходатайству истцов был выдан временный запретительный судебный приказ.

После четырех лет судебных разбирательств суд постановил, что отказ зачислить деньги на счет истцов правомерен с учетом международных санкций против российского банка.

Вместе с тем суд постановил, что израильский банк не вправе возвращать средства на исходный счет в России - в соответствии с процессуальным соглашением сторон.

