Валюты в Израиле на 30 апреля 2026 года: новый рекорд снижения курсов доллара и евро
время публикации: 30 апреля 2026 г., 15:38 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 15:42
Банк Израиля сообщает, что в четверг, 30 апреля, валютные торги завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки.
Курс доллара снизился на 0,338% и составил 2,951 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,222% и составил 3,457 шекеля за €1.