Lufthansa откладывает возвращение в Израиль до 1 июля
время публикации: 30 апреля 2026 г., 14:50 | последнее обновление: 30 апреля 2026 г., 14:50
Авиакомпании группы Lufthansa объявили о переносе еще на месяц, с 1 июня до 1 июля, даты возобновления полетов в Израиль.
Напомним, что ранее Европейское агентство безопасности полетов продлило рекомендацию воздерживаться от полетов на Ближний Восток до 1 мая.
В группу, помимо Lufthansa, входят авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и ITA.