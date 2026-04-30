Lufthansa откладывает возвращение в Израиль до 1 июля

Авиакомпании группы Lufthansa объявили о переносе еще на месяц, с 1 июня до 1 июля, даты возобновления полетов в Израиль.

Напомним, что ранее Европейское агентство безопасности полетов продлило рекомендацию воздерживаться от полетов на Ближний Восток до 1 мая.

В группу, помимо Lufthansa, входят авиакомпании Swiss Air, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings и ITA.