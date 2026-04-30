Михаил Крутихин: Эмираты могут не остановиться на выходе из OPEC. Интервью

Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был одним из тех экспертов, которые прогнозировали ослабление и распад нефтяного картеля OPEC. О выходе Объединенных Арабских Эмиратов из OPEC, глобальных изменениях на энергетических рынках, а также об американской экономической блокаде Ирана с Михаилом Крутихиным поговорил Виталий Новоселов.

OPEC был создан для того, чтобы не допускать падения цены на нефть и чтобы его участники могли зарабатывать. Это перестало работать?

Так они не могут остановить падение цены на нефть. Вот они старались, старались, сами себя ограничивали, ограничивали – квоты, добровольные ограничения у Саудовской Аравии. Еще 8 стран из OPEC+ взяли на себя обязательство сократить добычу. А не помогает. Не работает.

С тех пор, как в 2011 году в Америке началась сланцевая революция, вдруг оказалось, что за пределами OPEC есть очень мощные силы с серьезным добычным потенциалом. И на сцену стали выходить не только Соединенные Штаты, которые вдруг к 2020 году стали нетто-экспортером углеводородов, но и другие страны подтянулись.

Одна Гайана, например, чего стоит. У нее, я думаю, года через полтора-два будет 3 миллиона баррелей в сутки добычи. И сколько бы в OPEC и OPEC+ ни тужились, ничего не помогает. Там огромное число участников, которые просто не могут добывать больше. И потому они даже не участвуют в ограничениях добычи. Россия, например. Сколько она может добывать и экспортировать, столько она добывает и экспортирует. Россия только один раз, в 2020 году, откликнулась на просьбу выполнить обязательства и начать сокращать добычу. Все остальное время Россия OPEC игнорировала.

Очень часто ОАЭ выступали на заседаниях на уровне министров OPEC и говорили: нам не нравятся эти ограничения. Вы нам должны либо поднять квоту, либо снять ограничения совсем, потому что у нас есть планы: мы собираемся в 2027 году добывать до 5 миллионов баррелей в сутки.

OPEC уже не выполняет свою задачу. И мы увидели это, когда стало известно, что Эмираты выходят из нее. В социальных сетях началась жуткая истерика: "все, рынок будет наводнен дешевой нефтью, цены обрушатся, России конец" и так далее. Я смотрю, а цены фьючерсов стали не падать, а расти. И на все телодвижения OPEC рынок уже не обращает внимания.

А почему цены выросли?

Цена повысилась, потому что появились сообщения из США, что американцы намерены продолжать свою блокаду иранского побережья, что они не дадут Ирану выпускать нефть на рынок, и что это может создать некоторые возможные дефициты, поскольку никто не собирается открывать Ормузский пролив. Цена учла все эти риски и пошла вверх. А на сообщения Эмиратов – ноль внимания.

И потом у Эмиратов есть и другая аргументация: вот они состоят в OPEC, и вдруг один из членов OPEC начинает запускать ракеты и беспилотники по другим членам OPEC, пытаясь разгромить их нефтяную инфраструктуру. И как же они в этой организации могут вместе состоять? Как они могут состоять там вместе с Венесуэлой, которая давно уже не самостоятельна, а придаток Соединенных Штатов в отношении уровня добычи и экспорта?

Сегодня прошли первые сообщения, что Венесуэла вроде бы собирается тоже выходить из OPEC. Потому что она не имеет никакого отношения к картелю, который манипулирует добычей. Следующим, я думаю, может выйти Ирак. Он тоже проявлял недовольство.

У Эмиратов есть еще один замечательный повод: они конфликтуют с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия играет самую главную роль в этих конторах, не давая Эмиратам продвигаться с добычей. У них даже до военного столкновения дело дошло, их группировки в Йемене начинают друг с другом воевать. А тут еще Саудовская Аравия проявляет странное поведение, затащив на свою территорию военный контингент из Пакистана. В ответ Эмираты тут же потребовали от Пакистана вернуть 3,5 млрд. долларов. Как тут жить в одной организации всем этим странам?

А для Саудовской Аравии OPEC – это способ ограничивать своих конкурентов?

Это самое главное. Мало того, с лета прошлого года там работала группа экспертов, которая пыталась сформулировать новую формулу деятельности OPEC. Они ввели такой "Индекс устойчивого добычного потенциала". Красивый такой индекс.

И вдруг выяснилось, что только у Саудовской Аравии и Эмиратов есть какой-то устойчивый запасной добычной потенциал, который может в течение трех месяцев вывести добычу на новый уровень и держать не менее года. А у других стран нет такого потенциала. Сколько они могут, столько они и добывают. Смысл этих телодвижений был в том, чтобы теперь стратегию OPEC могли определять не голосованием всех участников, а только те страны, которые имеют возможность воздействовать на уровень добычи. То есть Саудовская Аравия и ОАЭ. И они собирались эту новую формулу вводить с 2027 года вместо квот. Но Эмираты понимают: поскольку саудовцы большие, у них и добычи больше, и индекс больше, они задавят их в принятии решений.

Каков ваш прогноз, OPEC в итоге развалится?

Не обязательно. Это может быть пустая оболочка, она сколько угодно может держаться. Меня другое совершенно настораживает. Среди моих знакомых промелькнуло такое мнение, что Эмираты на этом не остановятся и могут выйти из Совета Сотрудничества Арабских Государств Залива. Потому что этот Совет не сделал ничего, чтобы противодействовать иранской агрессии.

И появились сообщения от моих знакомых арабов, которые знакомы с этой ситуацией, что они могут выйти и из Лиги Арабских и Государств, которая тоже ничего не может сделать.

И дальше уже совсем фантастическое предположение, что Эмираты могут покинуть и Организацию Исламского Сотрудничества. 57 мусульманских стран, включая Каморские острова. Принадлежность к этому исламскому сообществу Эмиратам никак не помогла. Даже на словах.

Зато помогла батарея "Железного купола" из Израиля.

Там грамотные люди сидят в Эмиратах. Сохраняя все внешние признаки мусульманского государства, они будут дружить не с мусульманскими странами, а с Западом, Японией, Южной Кореей. Они начали запрещать своим студентам ездить в британские вузы, лишили их стипендий, если они хотят там учиться. Почему? Потому что те возвращаются оттуда "братьями мусульманами". Джихадистами.

Эмираты одни такие уникальные? Они изгои в исламском мире? Или это начало какого-то нового тренда?

Я очень надеюсь, что это начало нового тренда. Вот если Иран еще вылетит из исламского мира, если режим там поменяется, это тоже будет очень интересно.

И я даже предполагаю, что может что-то измениться в тех странах, от которых этого никто не ожидает. Катар, который плодит везде террористов, финансирует "братьев мусульман" и джихадистов в американских и британских университетах. Даже там намечаются какие-то очень интересные тенденции. Там местная интеллигенция начинает высказывать идеи, несовместимые с принципами ислама: критическое отношение к истинам. Я был на одной конференции в Катаре. Аудитория, женщины в одну дверь входят, мужчины в другую, сидят по-отдельности, женщины все в черном. И вдруг эти женщины начинают призывать к критическому осмыслению действительности, к переходу от экономики, основанной на эксплуатации природной ренты, к экономике, основанной на знаниях, которые должны быть научными, а не повторением исламских прописей. Вроде бы руководство страны другую позицию занимает, а снизу поднимается такая волна.

Считается, что в арабском мире элиты прозападные, а население в основном антизападное. В отличие от Ирана, где все наоборот.

В Иране ислам очень внешний. Это заметил еще Губино, который путешествовал по Ирану. Иранцы все кричат через каждые два слова: "Машалла! Иншалла! Альхамдулила!" А поскребешь его – это так далеко от его внутреннего мира, от его повседневных забот. Это все наносное.

Шах в свое время сказал: "Во-первых, я – иранец. Во-вторых, моя национальность. И в-третьих, я мусульманин". И это так раздражало Хомейни, для него вообще нет никаких национальностей. Есть мусульманин и немусульманин. Все, точка.

А в Иране до сих пор все чувствуют себя иранцами.

Блокада иранских портов – насколько эффективно она работает? Есть разные оценки. Трамп сказал, что еще три дня, и у них остановится вся нефтедобыча. Три дня давно прошли. Какова ваша оценка?

Наверное, полмесяца-месяц, и начнет чувствоваться. Добыча должна сократиться на полтора миллиона баррелей в сутки к середине мая.

Я уже вижу, что приостанавливают добычу. Любой нефтяник посмотрит и увидит жуткое количество газовых факелов над Хузестаном. Что это такое? Почему вдруг газ стали жечь в таких количествах? А газ иранцы использовали не только для внутреннего потребления. Они его закачивали снова в нефтеносный пласт, чтобы вытеснять нефть, и чтобы нефть активнее шла из-под земли. И когда они перестали туда закачивать газ, они стали его сжигать в огромных объемах. Значит, уже сокращают.

А когда начнут скважины консервировать, закрывать, вот это будет уже очень серьезно.

И когда это скажется на зарплатах для силового блока, ведь, вероятно, именно это цель Трампа?

Я думаю, что да, потому что невозможно надеяться на то, что будет восстание, не протест, а уже восстание, если на сторону протестующих не перейдет репрессивный аппарат.

Пезешкиан начинает говорить, что скоро деньги на зарплату кончатся. Второе – нет уже надежды на личный состав у руководства страны. И блокпостами в Тегеране заведуют иракцы, афганцы, пакистанцы. Своим уже не доверяют. Это сигнал.

Министр энергетики призвал к экономии электроэнергии: лето наступает, вы можете на 30% сократить свой тариф на электроэнергию, если вы сократите потребление на 30%. Они уже не знают, что делать.

Получается, что, по большому счету, нет никакого смысла сейчас возобновлять военные действия против Ирана? Надо просто ждать восстания?

Я пытаюсь найти цель, какую-то мишень для этих военных действий. Я давно говорил: Харк оккупировать смысла нет. Брать под контроль побережье в районе Ормузского пролива? Зачем? И как? Никаких сил там не хватит. А потом Иран будет из центральной части страны запускать беспилотники в сторону танкеров в проливе. Поэтому у меня был единственный вариант – высаживать десант в столицу, организовывать временное правительство и начинать строить новый Иран оттуда.

Я посмотрел, последние израильские налеты перед прекращением огня были по восточной части Тегерана, где такая цепочка военных гарнизонов. Зачищали Тегеран.