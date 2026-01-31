Опыт дискриминации влияет на снижение функции иммунной системы человека

Согласно новому исследованию, у людей, регулярно сталкивающихся с повседневной дискриминацией, чаще выявляется повышенное количество "истощенных" белых кровяных клеток. Это указывает на то, что длительный стресс, связанный с дискриминационным опытом, может негативно влиять на работу иммунной системы.

Известно, что стресс способен изменять иммунные реакции организма, а его хроническое воздействие постепенно ослабляет защитные механизмы. Все больше научных данных подтверждает связь между постоянным стрессом, вызванным межличностной дискриминацией – включая мелкие унижения, неуважительное отношение или социальное исключение, – и ухудшением общего состояния здоровья. Хотя точные биологические механизмы этих процессов до конца не изучены, ученые предполагают, что повторяющаяся активация стрессовых реакций приводит к накопительному "износу" организма.

Ранее исследования в основном рассматривали взаимосвязь дискриминации и воспалительных процессов, оцениваемых по таким показателям, как уровень С-реактивного белка. При этом влияние дискриминации на адаптивный иммунитет, включающий Т- и В-клетки, отвечающие за борьбу с инфекциями, оставалось менее изученным.

В рамках работы исследователи проанализировали данные анкетирования и образцы крови 6337 взрослых участников исследования Health and Retirement Study – масштабного долгосрочного проекта, посвященного здоровью американцев в возрасте 50 лет и старше. В крови участников были изучены ключевые иммунные маркеры, в том числе количество и функциональные характеристики Т- и В-клеток.

Во время опросов респондентов спрашивали об их опыте "повседневной дискриминации" – регулярных ситуациях несправедливого или уничижительного обращения, связанных с социальным статусом, расовой или гендерной принадлежностью и другими факторами. В частности, участники оценивали, сталкивались ли они с недостатком уважения, сомнениями в их интеллекте или худшим обслуживанием в общественных местах и медицинских учреждениях.

Результаты показали, что более высокий уровень повседневной дискриминации был статистически значимо связан с увеличенным количеством определённых подтипов Т-клеток (CD4+ TEMRA и CD8+ TEMRA) и В-клеток памяти (IgD−) по сравнению со средними показателями. При этом рост наблюдался исключительно среди терминально дифференцированных клеток – тех, которые после многократной активации переходят в состояние функционального истощения. У "наивных" Т- и В-клеток подобных изменений выявлено не было. Известно, что такие терминально дифференцированные клетки обладают сниженной эффективностью и хуже формируют полноценный иммунный ответ.